Дом за 1 евро в Италии может обойтись в 100 тысяч: украинка объяснила, где скрывается ловушка

Украинка Татьяна, которая недавно приобрела дом в Италии, рассказала, что популярные предложения жилья за 1 евро имеют скрытые условия. По ее словам, реальная стоимость такого «бюджетного» проекта может достигать 80-100 тысяч евро.

Об этом Татьяна рассказала в видео в Instagram.

Женщина отметила, что ее часто спрашивают, почему она купила дом за 30 тысяч евро, а не воспользовалась предложением «за евро». Она объяснила, что речь идет не о готовых домах, а об аварийных стенах без крыши.

Татьяна рассказала, что покупатель обязуется сразу внести гарантийный депозит — от 5 тысяч евро. Его не вернут, если ремонт не будет начат в определенные сроки. До получения ключей придется оплатить также работу нотариуса и налоги — ориентировочно еще 4 тысячи евро.

Кроме того, восстановление должно происходить в аутентичном стиле, что существенно увеличивает стоимость работ. Только архитектор и разрешительная документация стоят от 10 тысяч евро.

Государство действительно компенсирует часть расходов, но для этого нужно нанимать только лицензированных итальянских подрядчиков — их сметы обычно значительно выше среднерыночных.

«В итоге бесплатный дом в глухом селе обойдется вам примерно в 80-100 тысяч евро. Мы посчитали этот квест и поняли, что купить готовый дом в нормальной локации гораздо выгоднее и спокойнее», — отметила Татьяна.

В комментариях люди подтвердили слова украинки и делились собственным опытом.

«Знакомые так купили и потом не могли крышу поменять, потому что будет не аутентично. И там даже окно потом нельзя врезать. И эти все ремонты типа за свои деньги и под возврат, но если эта лицензированная фирма нарушила какой-то стандарт, то средства не будут компенсированы. Вы бы знали, как в Италии делать какой-то ремонт. Нужен язык (на английском почти никто не разговаривает) и хорошие знакомые, которые помогут порешать, и хороший прораб», — отметила комментатор.

