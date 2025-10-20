Домашнее задание 5-летнего ребенка озадачило родителей (фото)

Домашняя задача ребенка озадачила Сеть / © Credits

Домашняя задача для 5-летнего ребенка, авторы которого требовали «нарисовать линии, чтобы сопоставить числа», стала вирусной в Сети, поскольку его формулировка смутила не только родителей, но и многочисленных пользователей.

Об этом boarshead12 рассказывает на Reddit.

На снимке пользователя, который он опубликовал, — лист из рабочей тетради ребенка с той же задачей. Оно содержит группы предметов (ракушки, конфеты, пуговицы), рядом с которыми расположены цифры и слова (шесть, семь, восемь).

Задача для 5-летнего ребенка Фото boarshead12

Задача вызвала путаницу

Несмотря на простую инструкцию «Нарисуй линии, чтобы сопоставить числа», непонятное визуальное оформление не дало ясного понимания, что именно следует с чем «сопоставлять».

«Домашняя задача 5-летнего ребенка. Я такой озадаченный», — написал автор оригинального сообщения, набравшего более 1000 предпочтений.

Ситуация иллюстрирует распространенную проблему: согласно опросу Prodigy Education, 59% американских родителей учеников K-8 признались, что «трудно помогают своим детям с домашним заданием». Кроме того, 42% респондентов признались, что предоставляли детям неверную информацию при выполнении задач.

Реакция Сети и разгадка

Секция комментариев быстро наполнилась соболезнованиями и многочисленными теориями о том, что действительно требовалось в задании.

Пользователи высказывали предположение:

«Возможно, нужно провести линию из-за правильного количества предметов».

«Просто обведите правильное количество?»

«Нужно просто провести линии до соответствующего количества, которое он называет».

Некоторые пользователи предположили, что странная формулировка могла быть следствием плохого перевода.

В конце концов другой пользователь Reddit, Significant_Nature27, поделился фотографией, которая, похоже, содержала разгадку. На ней было видно, что соответствующее количество предметов было соединено линией с соответствующей цифрой в центре страницы (например, семь раковин были соединены с цифрой 7).

«Это неаккуратно, и форматирование не очень, но это то, что они хотят», — прокомментировал пользователь, предоставивший изображение с решением.

Это не первый случай, когда школьные задания вызывают ступор в интернете, что подчеркивает растущую проблему путаницы с формулировками в учебных материалах.

