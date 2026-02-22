Домашние животные помогают в борьбе с раком - новое исследование

Котенок / © Pixabay

Реклама

Домашние коты могут сыграть ключевую роль в поиске новых методов лечения рака у людей, поскольку генетические механизмы развития онкологических заболеваний у кошек оказались поразительно похожими на человеческие.

Об этом говорится в новом международном исследовании, результаты которого обнародовала группа ученых под руководством Институт Велком Сэнгер в Кембридже, пишет ВВС.

Как сообщают исследователи, была создана первая подробная генетическая карта рака у домашних кошек. В рамках работы ученые проанализировали ДНК опухолей почти 500 животных и обнаружили ключевые генетические мутации, связанные с развитием онкологических заболеваний.

Реклама

Рак является одной из основных причин заболеваемости и смертности среди кошек, однако механизмы его возникновения и развития до сих пор оставались малоисследованными.

«До сих пор генетика рака у кошек была практически неизвестной сферой, — отметила ведущая исследовательница, доктор Луиза Ван дер Вайден, — Чем больше мы узнаем о раке у любого вида, тем большую пользу это приносит всем».

В рамках исследования международная команда ученых проанализировала около тысячи генов, связанных с 13 типами кошачьего рака. Они обнаружили, что значительная часть генов, которые вызывают онкологические заболевания у кошек, также присутствует у людей. Это свидетельствует о наличии общих биологических процессов, отвечающих за рост и распространение опухолей у двух видов.

© Pixabay

Особое внимание ученые обратили на некоторые формы рака молочной железы, в частности на так называемый трипл-отрицательный рак. У людей этот подтип составляет около 15% всех случаев рака груди, тогда как у кошек он встречается значительно чаще.

Реклама

По словам исследователей, именно это позволяет получить больше биологических образцов и лучше понять механизмы болезни, что, в свою очередь, может помочь в создании новых лекарственных средств для лечения как животных, так и людей.

В Великобритании более 10 миллионов кошек содержатся как домашние любимцы, а почти четверть домохозяйств имеет по крайней мере одну кошку. В то же время, если онкологические заболевания у собак изучались достаточно широко, коты долгое время оставались вне фокуса подобных исследований.

Ученые также отмечают, что и коты, и собаки могут помочь лучше понять влияние факторов окружающей среды на развитие рака. Домашние животные живут в той же среде, что и люди, и подвергаются воздействию тех же экологических рисков.

© Pixabay

«Это помогает нам лучше понять, почему рак развивается у кошек и людей, как окружающая среда влияет на риск заболевания и, возможно, найти новые способы его предотвращения и лечения», — заявил профессор Джеффри Вуд из Ветеринарного колледжа Онтарио.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что случается с котом, когда его гладят перед сном. Вечерние ласки для него — это не просто приятность, а знак родства с хозяином.