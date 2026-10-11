Не все домашние животные улучшают психическое здоровье детей: исследователи обнаружили неожиданное исключение

Домашние любимцы / © unsplash.com

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Домашние питомцы могут положительно влиять на физическое и психическое здоровье детей, помогать им развивать эмпатию и учиться ответственности. Однако испанское исследование выявило неожиданную связь: у детей, живших с котами в возрасте 4–5 лет, позже чаще наблюдали эмоциональные и поведенческие трудности.

Об этом сообщает egeszsegkalauz.hu.

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Как домашние животные влияют на детей

Исследователи проанализировали данные почти двух тысяч пар матерей и детей в Испании. Они оценивали эмоциональное состояние и поведение детей в возрасте 7–8 лет, в том числе уровень тревожности, трудности в общении со сверстниками, проблемы с поведением, гиперактивность и нарушение внимания.

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Выяснилось, что дети, жившие с котами в возрасте 4–5 лет, имели более высокий риск возникновения внутренних эмоциональных трудностей и поведенческих проблем в младшем школьном возрасте. В то же время такой связи не обнаружили среди детей, живших с котами в возрасте одного года.

В то же время проживание с некоторыми другими домашними животными, в частности кроликами, хомяками, морскими свинками, рыбками, черепахами и саламандрами, было связано с меньшим количеством эмоциональных и поведенческих трудностей. Присутствие собак и птиц не продемонстрировало заметной связи с изучаемыми показателями психического здоровья.

Почему результаты исследования не означают, что коты вредны

Ученые предполагают, что отличия могут быть связаны с особенностями поведения животных и характером взаимодействия с ними. Кошки обычно более независимы, в то время как некоторые другие домашние питомцы могут чаще взаимодействовать с ребенком и способствовать формированию эмоциональной связи.

В то же время исследователи отмечают важное ограничение: работа выявила статистическую связь, но не доказала причинно-следственной зависимости. То есть нет оснований утверждать, что именно коты вызывают эмоциональные или поведенческие проблемы у детей. Не исключено, что трудности были еще до появления животного в семье.

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Кроме того, предыдущие исследования демонстрировали положительное влияние кошек на некоторых детей. Например, в отдельной работе с участием детей с аутизмом после появления кота наблюдалось улучшение эмпатии и уменьшение тревожности во время разлуки.

На что обратить внимание, выбирая домашнего питомца

Специалисты советуют учитывать не только вид животного, но и возраст ребенка, его темперамент, потребности и образ жизни семьи. Маленькие дети еще не всегда понимают сигналы животных и могут не замечать, когда любимец хочет побыть наедине.

Также важно помнить, что уход за домашним животным нельзя полностью перекладывать на ребенка. Кормление, уборка, ветеринарный уход и обеспечение надлежащих условий содержания нуждаются в участии взрослых.

Отдельное внимание следует уделять аллергиям и гигиене. Даже животные, считающиеся гипоаллергенными, могут вызвать аллергические реакции. А грызуны, рептилии и земноводные способны переносить возбудителей инфекций, поэтому после контакта с ними нужно тщательно мыть руки.

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Следовательно, результаты исследования не являются поводом отказываться от кошек или других домашних питомцев. Выбирая животное для семьи, следует учитывать индивидуальные потребности ребенка, характер любимца, возможности взрослых и безопасность обоих.

Как мы писали, ученые исследовали, способны ли коты любить своих хозяев, и выяснили, что эти животные могут формировать крепкую эмоциональную связь с людьми. Приблизительно две трети кошек в одном из исследований продемонстрировали надежный тип привязанности к своим опекунам. О благосклонности любимцы могут свидетельствовать тем, что ищут близости, трутся головой о человека, встречают его после разлуки и чувствуют себя спокойнее рядом с ним. В то же время ученые отмечают, что сейчас невозможно точно утверждать, испытывают ли кошки любовь так же, как люди. На формирование привязанности влияют характер животного, генетика, ранняя социализация и опыт общения с людьми.

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