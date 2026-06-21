Домашний кот "обнаружил" рак у девушки раньше врачей: история пушистого

Кот «обнаружил» рак у девушки

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Домашний кот обнаружил рак у британки раньше врачей. В Великобритании 20-летняя девушка, дважды преодолевшая лейкемию, убеждена, что ее кот чувствовал болезнь еще до того, как медики смогли установить диагноз.

Историей делятся Unilad.

Кот определил рак раньше врачей

Софи Хилгерс из Хэмпшира впервые услышала диагноз «острый лимфобластный лейкоз» (ГЛЛ) в 15 лет. Перед этим девушку мучили непонятные симптомы: рвота, хроническая усталость, боли в ногах, высокая температура и учащенное сердцебиение. Врачи не могли сразу определить диагноз.

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Софи вспомнила, что первым тревожным сигналом стало резкое изменение в поведении их рыжего кота Артура. Ранее спокойный любимец никогда не проявлял к девушке особого интереса, однако в начале 2021 года все внезапно изменилось.

«Он стал очень привязчивым и совсем не давал мне покоя. Он ходил за мной повсюду, что было совсем ненормально», — вспоминает девушка.

Софи не раз обращалась к семейному врачу, который просто не знал, чем помочь девушке. Ситуация критически ухудшилась в июле 2021 года, когда девушку госпитализировали из-за нападения судорог. После этого она провела пять дней в коме. Придя в себя, она наконец узнала точный диагноз.

«Я чувствовала себя странно, поэтому попыталась встать с кровати, но у меня произошел приступ, и мои передние зубы разбились об пол», — добавила Софи.

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Определенное облегчение пришло только через два месяца. После семи месяцев химиотерапии болезнь отступила. Вместе с ремиссией Софи вернулось и привычное поведение кота.

После того как девушка поправилась, кот снова потерял к ней всякий интерес. Однако в 2024 году история повторилась. Перед тем как врачи обнаружили рецидив рака, кот Артур снова начал проявлять чрезмерную и нетипичную ласку, много мяукал рядом с Софи.

После прохождения курса иммунотерапии и CAR-T-клеточной терапии Софи снова вошла в ремиссию болезни.

Трагическая история кота

На этот раз жестокая болезнь подобралась и к пушистому. В ноябре 2025 года у самого Артура диагностировали онкологическое заболевание, и он скончался от осложнений. Софи со слезами на глазах вспоминает их последний общий день:

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«Я вернулась домой… и он не хотел ходить за мамой или папой, но пришел ко мне. Я взяла его на руки, и он обнял меня, как всегда. Потом мама и папа отвезли его к ветеринару, но меня не было рядом, потому что это было бы очень грустно», — говорит девушка.

Софи говорит, что кот имел с ней особую связь и чувствовал каждое изменение в ее организме.

«Он точно знал, что у меня рак, раньше всех остальных»

Домашние животные помогают в борьбе с раком

Напомним, что международная группа ученых под руководством Института Велком Сенгер создала первую подробную генетическую карту рака у домашних кошек, проанализировав ДНК опухолей почти 500 животных.

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Исследование около тысячи генов, связанных с 13 типами кошачьего рака, показало, что ключевые генетические мутации и биологические процессы развития опухолей у кошек поразительно похожи на человеческие.

Поскольку коты делят с нами общую окружающую среду, это открытие поможет лучше понять влияние экологических факторов на онкологию и найти новые методы лечения для обоих видов.

Особое внимание ученые обратили на трипл-отрицательный рак молочной железы, который у кошек встречается значительно чаще, чем у людей. Такое распространение болезни среди животных позволяет получить больше биологических образцов для исследований.

Это открывает уникальные возможности для детального изучения механизмов агрессивного рака и ускоряет разработку эффективного лекарства как для людей, так и для домашних любимцев.

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