Домашний любимец "исчез" во время обеда: владелица нашла его в неожиданном месте (видео)

Хозяйка нашла своего кота в шкафу / © скриншот с видео

Длительные поиски пропавшего пушистика закончились неожиданно: хозяйка нашла кота в шкафу, где он наслаждался дневным сном. Эта находка вызвала смех как у самой женщины, так и в соцсетях.

На видео, опубликованном в соцсети Reddit видно, женщина разыскивает своего домашнего любимца, пропавшего во время обеда.

Впоследствии, отодвинув дверцу шкафа, хозяйка нашла кота, очевидно неплохо релаксировавшего.

«Его секретный тайник во время обеда был разоблачен», — говорится в подписи к видео.

Реакция не заставила себя ждать: пушист он ответил своей хозяйке громким мяуканьем.

Реакция кота на разоблаченный тайник покорила Сеть

Ролик американки быстро стал популярным — видео набрало более 40 тысяч реакций и более 200 сотен комментариев.

В настоящее время источник и точное время съемки видео остаются неизвестными.

В комментариях пользователи иронически шутят, мол, кота следовало закрыть назад и оставить покоя. Кроме того, пользователи проявили свою креативность и придумали фразы, которые мог бы пушист ответить своей хозяйке:

«Оставь меня в покое»;

«Ты не можешь просто так зайти сюда, ты ведь не стучала»,

«Закройте эту проклятую дверь!»

«Вы что, не знаете, как стучать?!»

«Еще пять минут!»

