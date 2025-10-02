- Дата публикации
Домашний любимец "исчез" во время обеда: владелица нашла его в неожиданном месте (видео)
Во время обеда кот таинственно исчез, заставив хозяйку волноваться. Однако причина его отсутствия оказалась неожиданной — он устроил комфортный отдых в шкафу.
Длительные поиски пропавшего пушистика закончились неожиданно: хозяйка нашла кота в шкафу, где он наслаждался дневным сном. Эта находка вызвала смех как у самой женщины, так и в соцсетях.
На видео, опубликованном в соцсети Reddit видно, женщина разыскивает своего домашнего любимца, пропавшего во время обеда.
Впоследствии, отодвинув дверцу шкафа, хозяйка нашла кота, очевидно неплохо релаксировавшего.
«Его секретный тайник во время обеда был разоблачен», — говорится в подписи к видео.
Реакция не заставила себя ждать: пушист он ответил своей хозяйке громким мяуканьем.
Ролик американки быстро стал популярным — видео набрало более 40 тысяч реакций и более 200 сотен комментариев.
В настоящее время источник и точное время съемки видео остаются неизвестными.
В комментариях пользователи иронически шутят, мол, кота следовало закрыть назад и оставить покоя. Кроме того, пользователи проявили свою креативность и придумали фразы, которые мог бы пушист ответить своей хозяйке:
«Оставь меня в покое»;
«Ты не можешь просто так зайти сюда, ты ведь не стучала»,
«Закройте эту проклятую дверь!»
«Вы что, не знаете, как стучать?!»
«Еще пять минут!»
Ранее мы писали о том, что Индии кот и собака разрушили брак пары. Согласно материалам семейного суда, молодые супруги, которые женились только в декабре 2024 года, решили расторгнуть брак менее чем через год совместной жизни, поскольку их домашние любимцы не смогли ужиться.
