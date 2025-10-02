ТСН в социальных сетях

Курьезы
466
2 мин

Домашний любимец "исчез" во время обеда: владелица нашла его в неожиданном месте (видео)

Во время обеда кот таинственно исчез, заставив хозяйку волноваться. Однако причина его отсутствия оказалась неожиданной — он устроил комфортный отдых в шкафу.

Вера Хмельницкая
Хозяйка нашла своего кота в шкафу

Хозяйка нашла своего кота в шкафу / © скриншот с видео

Длительные поиски пропавшего пушистика закончились неожиданно: хозяйка нашла кота в шкафу, где он наслаждался дневным сном. Эта находка вызвала смех как у самой женщины, так и в соцсетях.

На видео, опубликованном в соцсети Reddit видно, женщина разыскивает своего домашнего любимца, пропавшего во время обеда.

Впоследствии, отодвинув дверцу шкафа, хозяйка нашла кота, очевидно неплохо релаксировавшего.

«Его секретный тайник во время обеда был разоблачен», — говорится в подписи к видео.

Реакция не заставила себя ждать: пушист он ответил своей хозяйке громким мяуканьем.

Ролик американки быстро стал популярным — видео набрало более 40 тысяч реакций и более 200 сотен комментариев.

В настоящее время источник и точное время съемки видео остаются неизвестными.

В комментариях пользователи иронически шутят, мол, кота следовало закрыть назад и оставить покоя. Кроме того, пользователи проявили свою креативность и придумали фразы, которые мог бы пушист ответить своей хозяйке:

  • «Оставь меня в покое»;

  • «Ты не можешь просто так зайти сюда, ты ведь не стучала»,

  • «Закройте эту проклятую дверь!»

  • «Вы что, не знаете, как стучать?!»

  • «Еще пять минут!»

Ранее мы писали о том, что Индии кот и собака разрушили брак пары. Согласно материалам семейного суда, молодые супруги, которые женились только в декабре 2024 года, решили расторгнуть брак менее чем через год совместной жизни, поскольку их домашние любимцы не смогли ужиться.

466
