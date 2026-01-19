Домашняя корова из Австрии удивила ученых своим интеллектом: до чего она додумалась

Вероника / © Popular Science

Вероника, домашняя корова из Австрии, удивила ученых своей изобретательностью: она подбирает палочки ртом и использует их, чтобы почесаться. Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины считают это примером подлинного использования инструментов у сельскохозяйственных животных.

Об этом сообщает Current Biology.

Полученные результаты подчеркивают, что представления об интеллекте сельскохозяйственных животных часто отражают пробелы в наблюдениях, а не реальные когнитивные ограничения, - отметила когнитивный биолог Алиса Ауэрсперг.

Вероника – 13-летняя швейцарская бурая корова, живущая как компаньон у фермера Витгара Вигеле. Более 10 лет назад фермер заметил, что она иногда использует палочки для почесывания, и записал видео, показанное ученым.

Вероника / © Popular Science

"Когда я увидела видео, стало ясно, что это не случайность", - вспоминает Ауэрсперг.

В контролируемых тестах корова демонстрировала последовательность и гибкость в использовании инструмента: щетинистый конец щетки применялся для спины, гладкий для нежных участков тела. При этом движения изменялись в зависимости от участка: более сильные для спины, более осторожные – для нижней части тела.

"Мы показали, что корова способна действительно гибкому и многофункциональному использованию инструментов", - добавил соавтор исследования Антонио Осуна-Маскаро.

Ученые подчеркивают, что такое поведение редкое и наблюдалось за пределами человека в большинстве своем только у шимпанзе. Долгая жизнь Вероники, контакт с людьми и доступ к различным средам, вероятно, способствовали развитию ее когнитивных способностей.

"Мы подозреваем, что эта способность может быть более распространенной, чем известно. Приглашаем всех, кто видел, как коровы или быки используют предметы для целенаправленных действий, поделиться наблюдениями", - добавляет Осуна-Маскаро.

