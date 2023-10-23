Домашняя собака застряла в пещере на три дня вместе с медведем — фото, видео

К счастью, она не пострадала.

В США домашняя собака застряла в пещере на три дня вместе с огромным медведем.

Об этом пишет NTK.

Сообщается, что собака по кличке Чарли была поймана владельцем. Она застряла на глубине 12 м в узкой пещерной шахте в лесу.

Однако, когда пожарный Тори Даунинг вошел в глубокую пещеру, чтобы спасти собаку, он сразу столкнулся со спящим медведем примерно в 1,5 м от пса.

Собака застряла в пещере с медведем / Фото: needtoknow.co.uk

Чарли очутился в двойной ловушке. Затем пожарная команда установила камеру в пещере в Уолденс-Крик, штат Теннесси. На следующий день пожарные заметили, что медведь покинул пещеру и возобновили спасательные работы.

Спасатели спустились с помощью веревочной системы и смогли найти Чарли. Собаку пристегнули бретелькой и вытащили из пещеры.

Представители пожарной службы заявили, что потом пес "быстро воссоединился со своим счастливым владельцем".

На кадрах виден момент, когда Чарли вытаскивают из пещеры под аплодисменты и крики "хороший мальчик".

К счастью, собака во время испытаний не пострадала.

Представитель добровольной пожарной службы Уолденс-Крик сказал: "В общей сложности Чарли провел в пещере три дня. Некоторое время он неохотно делил его с примерно двухлетним медведем весом 90 кг. Он был обезвожен и голоден, но в другом в хорошем состоянии".

Собака застряла в пещере с медведем / Фото: needtoknow.co.uk

В прошлом году та же спасательная команда спасла двоюродного брата Чарли по кличке Шторм после того, как он упал в глубокую пещеру на Инглиш-Маунтин в том же районе.

Напомним, умерла самая старая собака в мире Боби. Она умерла 21 октября в своем доме в португальской деревне Конкейрос, где прожила всю свою жизнь вместе с семьей.

Читайте также: