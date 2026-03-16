Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В Сети набирает обороты теория, что президент США Дональд Трамп является путешественником во времени из-за странных совпадений в иллюстрациях прусского художника. Сторонники теорий заговоров нашли упоминания об «aeros» и загадочное имя Барон Трамп в книгах XIX века.

Об этом пишет LadBible.

За последние годы политической карьеры американского лидера активно как критиковали, так и поддерживали, однако вряд ли кто-то ожидал увидеть в нем «Марти МакФлая».

Реклама

Несмотря на предположение, что второй президентский срок Трамп в будущем могут связывать с глобальными событиями вроде Третьей мировой войны, Интернет-пользователей сейчас больше интересует другая деталь — почему надпись «TRUMP» якобы появляется на некоторых рисунках, созданных более века назад.

Надпись «TRUMP» на древних рисунках и загадки в книгах

В связи с этим внимание вновь привлекла коллекция необычных иллюстраций художника Чарльза Делльшау, уроженца Пруссии. Художник, который умер в 1923 году, много лет создавал эскизы странных летательных аппаратов, которые называл «aeros». По виду они напоминали сочетание воздушных шаров и ранних моделей самолетов.

Эту необычную теорию также связывают с книгами писателя Ингерсолла Локвуда, написанными в конце XIX века. В его произведениях говорится о юном герое по имени Барон Трамп, который путешествует по миру вместе с мудрым наставником по имени Дон.

Надпись «TRUMP» на рисунке, созданном более века назад

Подобно реальному сыну президента, Баррону Трампу, которому сейчас 19 лет, книжный персонаж живет в большом поместье под названием «Замок Трамп» и получает советы от Дона. Сторонники заговоров убеждены, что эти истории якобы «предсказали» появление президентской семьи задолго до рождения Дональда Трампа.

Реклама

Некоторые из них также предполагают, что имя «Дон» может быть намеком на Трампа, ведь в повседневной жизни его иногда используют как сокращение от имени Дональд.

Среди произведений Локвуда, которые чаще всего упоминают в этом контексте, — детские книги «Удивительное подземное путешествие Барона Трампа» и «Последний президент».

Книга Ингерсолла Локвуда о Бароне Трампе

После победы Трампа на выборах в 2016 году некоторые в Сети начали утверждать, что одна из этих книг якобы предсказала такое событие.

«Либо Трамп — путешественник во времени, либо кто-то потратил 200 лет, чтобы создать историю, которая заставит еще не родившегося человека выглядеть так, будто его уже предсказали», — написал один пользователь.

«Если бы Трамп был путешественником во времени, можно было бы подумать, что он будет заключать беспроигрышные бизнес-сделки», — пошутил другой.

«Я думаю, что существование путешественников во времени или квантовых скачков более вероятно, чем пришельцев. По моему мнению, только люди могли бы быть заинтересованы в путешествиях во времени», — отметил еще один комментатор.

Почему возникла новая волна обсуждений о «странствиях» Трампа «во времени»?

Новая волна обсуждений возникла после того, как блогер Логан Пол поинтересовался у внучки президента США, Кай Трамп, есть ли у книги Локвуда какая-то связь с Барроном.

Реклама

«Я не углубляюсь в такие теории, не хочу погружаться в такие кроличьи норы», — ответила 18-летняя девушка в подкасте IMPAULSIVE.

В то же время историки напоминают, что фамилия «Трамп» существовала еще в XIX веке. К тому же в литературе того времени часто встречались сюжеты о состоятельных юношах или политических потрясениях.

Ученые подчеркивают: никаких доказательств существования путешествий во времени пока не существует, а похожие совпадения скорее всего являются преувеличенными случайностями — все зависит от того, во что люди готовы верить.

К слову, летом прошлого года появление синяков на руке спровоцировало волну конспирологических теорий в Сети, вплоть до слухов о его возможной смерти, которую якобы скрывают из-за длительного отсутствия политика на публике и даже на гольф-поле. Официальный Вашингтон и врач Шон Барбабелла объясняли гематомы частыми рукопожатиями и приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако беспокойство подогревали неоднозначные заявления вице-президента Джей Ди Венса о готовности принять полномочия в случае «ужасной трагедии». В то же время окружение президента настаивало на его высокой энергичности, несмотря на сравнение ситуации в соцсетях с последними днями королевы Елизаветы II.