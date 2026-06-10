Донатит ли Макс Корж на ВСУ: соцсети "взорвались" из-за певца, который пошел "по пути" Ани Лорак

Доналит Макс Корж на ВСУ

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Украинский Threads каждый день «разрывает» от новых скандалов и шуток. На этот раз под раздачу попал белорусский певец Макс Корж. Советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал два поста, с которых начались активные шутки, спекуляции и обсуждения.

ТСН.ua собрал все самое интересное из словесных перепалок.

Макс Корж: действительно ли он помогает ВСУ

Белорусский певец Макс Корж продолжает работать на российскую и украинскую аудиторию в разных странах Европы. Большое количество украинцев недовольно тем, что их соотечественники ходят на его концерты, ведь он имеет неоднозначную позицию по войне в Украине и не осуждает действия Путина и так называемую «СВО» напрямую.

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Советник министра обороны Украины по вопросам повышения использования БпЛА на фронте Сергей Стерненко продолжил свою кампанию троллинга звезд в Threads. Сначала он опубликовал короткое сообщение:

В комментариях сразу начались шутки и комментарии о том, что Макс Корж якобы перечислил все средства с концерта в фонд «Повернись живим».

Через несколько часов Сергей Стерненко опубликовал еще один пост, где написал: «Да, он действительно помог украинской армии».

Некоторые украинцы в это охотно поверили и начали распространять эти мысли как правду. Однако и их начали подкалывать в Сети.

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«Говорят, что Макс Корж перечислил деньги украинским волонтерам. Это правда?

«Так же, как и Ани Лорак со своим фондом».

«Да, видела даже квитанции и подтверждения в Сети».

«Да, Стерненко подтвердил».

«Да, Ани Лорак подсказала ему счет».

«Кажется, около 100к$»

Пока украинцы отшучивались на эту тему, к обсуждениям пришли и возмущенные россияне, которые начали писать, что надеются, что это неправда.

Вот еще несколько интересных тредсов на эту тему:

«То есть, те россияне, которые поехали на Макса Коржа, по факту задонатили себе на смерть?», — пишет пользовательница alice.kucherenko.

«Я даже немного волнуюсь, что все узнали правду. Надеюсь, у Макса Коржа не возникнет проблем из-за донатов», — пишет andrii_zbir.

«Макс Корж перевел всю сумму, полученную за скандальный концерт, фонду „Повернись живим“. Беру свои слова назад и благодарю Коржа за правильное решение последовать примеру Ани Лорак», — пишет zadvornyi_andrii.

Однако не все украинцы решили заниматься троллингом россиян и звезд с неопределенной позицией. Некоторые активно вступались в перепалки и доказывали, что это неправда.

«У господина Стерненко сейчас разворачивается мощный социологический кейс, который мы можем наблюдать онлайн. Как легко манипулировать сознанием людей через социальные сети. Очень интересно», — пишет пользователь kovalenko_oleg.

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Так действительно ли Макс Корж донатит украинскому войску, или это очередная провокация против звезд с неопределенной позицией — приходится только догадываться. Каждый выбирает тот вариант, который по душе.

Что известно о концерте Макса Коржа

Напомним, на днях в Стамбуле состоялся концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который спровоцировал громкий скандал в соцсетях. В фан-зоне фанаты призывали к примирению на фоне российских обстрелов. В Сети разлетелись фото, где люди с флагами Украины, России, Беларуси и других стран стояли рядом под лозунгом «F*ck politics».

Поскольку многие активисты прятали лица под шарфами и балаклавами, у пользователей появились сомнения в присутствии там реальных украинцев и подозрения в очередной акции российской пропаганды. Кроме того, на предыдущем концерте Коржа в Румынии охрана отбирала флаги, а сам артист просил не скандировать лозунги о Путине.

Ситуация вызвала волну негодования в сети. Ведущий Анатолий Анатолич, звездный учитель Руслан Цыганков и другие лидеры мнений резко осудили попытки «примирения», отметив, что полномасштабная война — это не просто политика или ссора друзей, а следствие преступлений обычных россиян, убивавших гражданских в Буче, Мариуполе и «Охматдете».

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Пользователи соцсетей назвали совместный показ флагов надругательством над государственными символами и плевком в рану собственного народа, подчеркнув, что украинский флаг является символом сверхчеловеческой борьбы и чести, поэтому ему не место рядом с флагом оккупантов.

Ани Лорак и поддержка фонда Сергея Притулы

Певице-предательнице Ани Лорак сейчас несладко живется в России, где массово отменяют ее концерты. У россиян произошла истерика из-за слухов, якобы о том, что исполнительница финансово помогает украинским военным. Поэтому ее проверяет Генпрокуратура РФ с целью признать ее «иноагенткой».

Показательно, что многие граждане РФ искренне поверили в это и возмущаются в соцсетях.

Тем временем, украинцы отреагировали на эти новости исключительно с юмором и иронией. В частности, блогер Антон Ходза опубликовал шутливую благодарность Лорак за «покупку» пикапов, тепловизоров и дронов для ВСУ, призвав и дальше зарабатывать в России и перечислять средства криптовалютой, пока об этом «не узнало ФСБ».

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К троллингу присоединился и волонтер Сергей Притула. Сперва он посмеялся в комментариях, что Лорак только пиарится, тогда как другая предательница Таисия Повалий «тихонько оплатила морской дрон».

Впоследствии Притула пошел дальше и оставил комментарий непосредственно под публикацией самой Лорак, где она оправдывалась перед россиянами, поблагодарив ее за помощь украинской армии и призвав собирать новые аншлаги в Москве для последующих донатов.

Ани Лорак остались без концертов в России из-за «неоднозначной позиции»

За возможную поддержку Вооруженных сил Украины, о которой сообщали Сергей Стерненко и другие украинские волонтеры, певица-предательница Ани Лорак осталась без концертов в российских городах Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Там ее обвиняют в «неоднозначной» позиции относительно войны в Украине.

Местные власти отменили ее выступления, а во Владивостоке от артистки открыто потребовали четкой позиции по войне в Украине и припомнили ей якобы выступления для раненых украинских военных в 2014 году. Сама исполнительница оправдывается в соцсетях, утверждая, что отмена произошла по независящим от нее причинам.

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Несмотря на то, что Лорак продолжает жить в РФ, зарабатывать «кровавые рубли» и даже получила в прошлом году российский паспорт, отсутствие активного хвастовства так называемой «СВО» сделало его нежелательной в некоторых регионах России.

Даже полное умалчивание преступлений оккупантов на ее родной земле после начала полномасштабного вторжения не помогло артистке избежать проблем с концертной деятельностью в стране-агрессоре.

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