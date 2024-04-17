Доплыли до берега: пилот и его собака чудом выжили после падения самолета в океан

Они не пострадали в результате аварии.

Пилот и его собака благополучно доплыли до берега после падения самолета в океан.

Газета Los Angeles Times сообщила, что неизвестный мужчина и его собака находятся в безопасности после того, как одномоторный самолет Piper PA-32 Cherokee Six, которым он управлял, упал в Тихий океан возле Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния.

Сержант Джеффри Веласко из департамента шерифа Лос-Анджелеса рассказал, что звонок о крушении поступил 14 апреля в 17:20 по местному времени.

Инцидент произошел примерно в 150-200 метрах от берега, недалеко от Национального гольф-клуба Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, и свидетель позвонил 911.

На место происшествия отправили команду спасателей и медиков. Впрочем, мужчина и его любимец самостоятельно добрались до берега. Они чудом не пострадали в результате аварии.

Самолет затонул, и водолазы попытались определить его местонахождение, но не было сделано ни одной попытки спасти самолет, изготовленный в 1981 году.

Инцидент все еще расследуется и обстоятельства катастрофы пока что неясны, но авиакатастрофа классифицируется как "несчастный случай из-за проблем с двигателем".

Напомним, 6-летняя девочка вбежала в дом, охваченный пламенем, и спасла маму, брата и сестру. Ее родные люди спали в момент пожара.

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