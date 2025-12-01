Дорогой аэропорт стал "призраком" без единого пассажира: что случилось

Испанский аэропорт-"призрак» Ciudad Real / © Getty Images

Реклама

Построенный за более чем 1,1 млрд евро испанский аэропорт Ciudad Real, который должен был стать крупным авиационным хабом, продержался всего три года и закрылся, получив прозвище «аэропорт-призрак». Грандиозный инфраструктурный провал произошел из-за низкого спроса, отсутствия железнодорожного сообщения и накопления долгов.

Об этом пишет Mirror.

Построенный за более чем 1,1 млрд евро испанский аэропорт Real Ciudad открылся в 2009 году и должен был стать крупным авиаузлом, который уменьшит нагрузку на другие аэропорты страны и привлечет к себе лоукосты со всей Европы. Но уже менее чем через три года он прекратил работу, получив скандальную репутацию «испанского аэропорта-призрака».

Реклама

Идея проекта возникла во время строительного бума в Испании середины 2000-х, и планка ожиданий была очень высока. Взлетно-посадочная полоса длиной 4,1 км входила в число самых длинных в Европе, а терминал был способен обслуживать до 10 млн пассажиров ежегодно. Инвесторы охотно вкладывали деньги, считая этот проект гарантированно прибыльным.

Аэропорт позиционировали как альтернативу столичному Мадриду, обещая также прямое сообщение с высокоскоростной железной дорогой Madrid-Sevilla.

Однако с самого начала стало понятно, что на успех надеяться не стоит — трудности возникали одна за другой.

Из-за того, что аэропорт располагался в 200 км от Мадрида, немногие путешественники готовы были преодолевать такое расстояние, даже если билеты стоили дешевле. Ситуацию усугубил факт, что станцию высокоскоростной железной дороги, которая могла сократить дорогу до менее чем часа, так никогда и не построили. Ко всему добавились экологические споры, которые годами тормозили запуск, увеличивали расходы и подрывали первоначальный интерес.

Реклама

Авиаперевозчики быстро охладели к идее: Air Berlin, Air Nostrum и Ryanair, которые первыми запустили рейсы в Ciudad Real, вскоре отказались от них из-за недостаточного спроса.

Vueling осталась последней авиакомпанией, которая летала туда, но и она свернула свои рейсы в конце 2011 года. В конце концов аэропорт менее чем за три года остался без единого регулярного рейса.

Неудивительно, что оператор собрал более 300 млн евро долгов и в следующем году объявил себя банкротом. В апреле 2012 года прекратились все операции, и аэропорт фактически «погас».

Но это было еще не дно. Несмотря на инвестиции в 1 млрд евро, объект выставили на аукцион по минимальной цене в 100 млн евро — лишь небольшая доля от потраченного. Но даже тогда покупателей не нашлось.

Реклама

В один из самых обсуждаемых моментов китайская инвестиционная компания попыталась приобрести весь аэропорт всего за 10 млн евро. Предложение мгновенно отклонили, но оно вызвало волну громких и унизительных заголовков.

После длительных неудачных торгов и юридических баталий в 2018 году аэропорт в конце концов продали примерно за 56 млн евро — мизер по сравнению с начальной стоимостью.

Ciudad Real снова открылся в 2019 году, однако уже не как пассажирский аэродром — его перепрофилировали в центр хранения, технического обслуживания и разборки самолетов.

Во время пандемии COVID-19 он кратковременно служил площадкой для десятков самолетов, которые временно не выполняли рейсы, но к своей первоначальной роли так и не вернулся.

Реклама

К слову, британский исследователь городов Люк Брэдберн посетил Кинугава Онсен — жуткий заброшенный курортный городок в Японии, который он назвал «городом-призраком». Люк обнаружил отели, где напитки стоят на столах, а комнаты кажутся нетронутыми десятилетиями, что создает сюрреалистическую картину. Упадок города начался в начале 1990-х после краха японской экономики.