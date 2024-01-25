Дорогу смыло, люди в блокаде: бобер построил свой дом в водосточной трубе и вызвал наводнение

Жители не могут проехать даже на авто.
В Ливингстоне, штат Техас, США, бобер построил дамбу в водосточной трубе и повлек за собой наводнение.
Об этом пишет ABC 13 News.
В результате во время дождей водой смыло огромный кусок дороги, а жители оказались в блокаде. Люди не могли ни пройти, ни проехать на автомобиле.
Управление по чрезвычайным ситуациям попросило жителей оставаться дома, пока не будет найдено решение проблемы. В этом районе расположено около 60 домов.
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В результате, чиновники привезли самосвал, наполненный новой почвой. Ремонт закончили через несколько часов.
Напомним, молодожены и 30 гостей прыгали на свадьбе и провалились сквозь пол. Ужасный момент попал на видео.
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