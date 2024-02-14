Дорогу у города перекрыли на шесть недель, чтобы ее могли пересечь жабы

В Великобритании дорогу возле города Бат перекрыли для водителей на шесть недель, чтобы помочь местным амфибиям добраться до мест размножения.

Об этом пишет Metro.

Charlcombe Lane будет закрыта до 25 марта, поскольку жабы и тритоны путешествуют по асфальту, чтобы добраться до своих "исконных мест размножения".

Дорога закрывается ежегодно с 2003 года по инициативе Совета Бата и Северо-Восточного Сомерсета.

Группа по спасению жаб из Чарлкомба будет патрулировать территорию, чтобы помочь существам находиться в безопасности во время их путешествия.

По оценкам, 2500 амфибий перейдут дорогу, чтобы добраться до озера внизу, где они будут спариваться и размножаться.

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Жабы обычно путешествуют после наступления сумерек в период с февраля по март, но переход дороги может оказаться опасным.

Хелен Хоббс рассказала BBC: "В Чарлкомбе они часто попадают в ловушку за высокими каменными стенами, поэтому каждый вечер волонтеры патрулируют, чтобы переместить земноводных в безопасное место, чтобы они могли продолжить свое путешествие. По оценкам, ежегодно на дорогах гибнет 20 тонн жаб, поэтому наша группа стремится сделать все возможное, чтобы обеспечить выживание популяций жаб и тритонов в Чарлкомбе".

Интересно, что еще одна дорога в Линкольншире также ежегодно закрывается, чтобы помочь амфибиям добраться до места назначения.

Напомним, пропавшая собака нашлась через четыре года. Она прошла 965 км к другой стране.

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