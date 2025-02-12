Дорогу возле города перекрыли на шесть недель, чтобы помочь лягушкам спариваться

Необычное правило действует еще с 2003 года.

В Великобритании перекрыли для водителей дорогу возле города Бат на шесть недель, чтобы защитить тысячи лягушек и тритонов, направляющихся к озеру для размножения.

Об этом пишет BBC.

Волонтеры патрулируют Чарлкомб Лейн, чтобы убедиться, что автомобилисты не будут пользоваться этим маршрутом до 23 марта.

Это сезонное закрытие – одно из четырех в Великобритании, которое действует с 2003 года.

До его введения 62% земноводных, пытавшихся пересечь реку, погибали под колесами автотранспорта, а в 2024 году этот показатель снизился до 6%.

В прошлом году более 3200 земноводных получили помощь в пересечении дороги, что сделало этот сезон самым оживленным за последние 14 лет.

Хелен Хоббс из Группы спасения лягушек Чарлкомба назвала закрытие дороги "сменой правил игры" для местной популяции амфибий, которая остается стабильной, несмотря на общенациональное сокращение численности.

"С изменением климата становится все труднее предусмотреть пиковые времена для передвижения амфибий, поэтому закрытие дороги на шесть недель имеет большое значение", — сказала она.

Сотни часов патрулирования

Волонтеры проводят более 600 часов, патрулируя полосу, надев жилеты повышенной видимости, используя фонари и ведра, чтобы осторожно собирать земноводных.

Лягушек и тритонов собирают в безлатексных перчатках во избежание загрязнения, а затем безопасно перевозят к местам высадки у озера для размножения.

Природоохранная благотворительная организация Froglife, собирающая национальные данные о лягушачьих патрулях, отмечает, что дорожное движение, потеря среды и изменение климата представляют главные угрозы для амфибий. Исследования показали, что в последние 30 лет популяция обычных лягушек сократилась на 68%.

Напомним, в Украине змеи проснулись от зимней спячки. Аномально теплая погода заставила проснуться хладнокровных и других диких животных, обычно находящихся в спячке в этот период.

Читайте также: