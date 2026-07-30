Дороже кареты: почему в старой Британии ананасы сдавали в аренду и боялись съесть

Ананасы / © pexels.com

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В Британии XVIII века экзотический ананас стоил целое состояние и был настолько недоступен, что его передавали из рук в руки как главное украшение праздничного стола и не ели. Аристократия была вынуждена брать ананасы в аренду для вечеринок, ведь выращивание одного плода обходилось в огромные средства.

Об этом пишет Space Daily.

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В начале XVIII века выращенный в Англии ананас считался столь ценным, что его не решались есть. Вместо этого фрукт использовали как главное украшение праздничного стола, а один и тот же ананас мог «путешествовать» с одного приема на другой, пока не начинал портиться.

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Однако такая традиция возникла не сразу после появления ананаса в Великобритании. По данным исследовательницы Лорен Алекс О’Гаган из Кардиффского университета, история популярности этого фрукта началась еще в 1668 году. Тогда король Карл II приказал доставить ананас из Барбадоса и поставил его на верхушку фруктовой композиции во время ужина с французским послом, когда между Англией и Францией продолжался спор о правах на остров Сент-Китс. О’Гаган отмечает, что по окончании пира монарх все же разрезал ананас и съел его.

Обычно использовать фрукт исключительно как символ изобилия сформировался уже позже, когда его выращивание в Англии стало показателем престижа, а не только признаком доступа к дорогому импорту.

Почему ананасы в Британии были такими дорогими?

Высокая цена объяснялась не только удаленностью места происхождения. Чтобы вырастить ананас в английском климате, необходимо годы поддерживать в оранжереях тропическую температуру. Такие специализированные теплицы, известные как pineries (ананасовые оранжереи), были чрезвычайно дорогими в строительстве и эксплуатации, а также часто представляли опасность.

В материале BBC News, опубликованном в 2020 году, садовница Джоанна Лаузен-Гиггинс объясняет, что в середине XVII века теплицы обогревались внутренними печами, а их дым нередко уничтожал растения. Позже начали использовать систему так называемых «огненных стен», которые нагревались горячим воздухом от печей и требовали постоянного подбрасывания угля. Из-за этого многие ананасовые оранжеры уничтожали пожары. В книге The Pineapple: King of Fruits историк Френн Боман отмечает, что выращивание одного ананаса до полной спелости в Англии начала XVIII века стоило примерно стоимость новой кареты.

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В разных исторических источниках чаще всего упоминается одна и та же сумма — 60 фунтов стерлингов за один ананас.

Особенно ценились плоды, выращенные в Англии, а не привезенные из-за границы. Покупатели обращали внимание на то, сохранились ли на ананасе листья и побеги, ведь это подтверждало его местное происхождение. Ценность заключалась не столько в самом фрукте, сколько в том, сколько средств и усилий было вложено в его выращивание.

Почему современные оценки стоимости отличаются?

Если пересчитать те же 60 фунтов в современные деньги, можно получить разные суммы. Лорен Алекс О’Гаган оценивает их примерно в 5000 фунтов, в то время как BBC приводит цифру около 11 тыс. фунтов. В американских публикациях встречаются отметки от 8000 до 14 400 дол.

Разница объясняется тем, что авторы используют разные методики пересчета исторической стоимости. Документально подтвержденной остается только сумма в 60 фунтов, в то время как современные эквиваленты являются лишь приблизительными оценками.

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Ананасы напрокат

Историки также упоминают о распространенной практике аренды ананасов. В статье для The Paris Review (2018) Нина-София Миральес пишет, что существовали специальные магазины, где можно было взять фрукт напрокат, если человек не мог позволить себе собственную ананасовую оранжерею. Горничные переносили дорогие плоды между домами, рискуя стать жертвами воров.

Сохранились и документальные свидетельства о специальной посуде для демонстрации ананасов. Керамические мастерские изготовляли подставки с центральным отверстием, позволяющим установить фрукт вертикально. Вокруг него выкладывали более дешевые плоды, которые и подавали гостям.

В исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Eighteenth-Century Fiction, прослеживается, как изображение ананаса стало популярным мотивом на стаффордширской кремовой керамике. По мнению авторов, этот символ был прежде всего способом подчеркнуть имперский статус, а не только знаком гостеприимства.

Картина, которую цитируют чаще, чем внимательно рассматривают

Почти все материалы об истории ананаса сопровождаются одним и тем же полотном, на котором садовник, стоя на коленях, преподносит ананас Карлу II. Обычно его описывают как сцену вручения первого ананаса, выращенного в Англии.

Впрочем, в каталоге Royal Collection Trust отмечено, что картина, датируемая примерно 1675-1680 годами, не дает оснований утверждать это наверняка. По данным каталога, мужчина на холсте только вероятно является королевским садоводом Джоном Роузом, а сам ананас, вероятнее всего, был импортирован.

Сомнения по поводу традиционной трактовки высказывает и Фрэн Боман. Она предполагает, что слова о том, что фрукт вырастили, могли означать лишь его созревание после доставки в Англию, а не полный цикл выращивания.

Таким образом, главный символ британской «ананасовой мании» может быть, скорее, элементом престижной легенды, чем достоверным историческим свидетельством.

Здание в форме ананаса

Одним из самых известных материальных напоминаний об этом периоде остается павильон у городка Эрт в шотландском Стерлингшире. Его построили в 1761 году для Джона Мюррея, четвертого графа Данмора.

По информации The Landmark Trust, массивный каменный купол в форме ананаса был достроен чуть позже — после того, как Данмор вернулся из Виргинии, где занимал должность губернатора, в 1777 году.

В свою очередь National Trust for Scotland, получившее это имение в 1974 году, сообщает, что в огражденном саду использовали полые стены для циркуляции горячего воздуха, необходимого для выращивания фруктов. Дымоходы при этом были замаскированы под каменные декоративные вазы.

Фактически после потери губернаторского поста в Америке Данмор вернулся в Шотландию и соорудил «12-метровый каменный ананас».

Что положило конец моде на ананасы?

Мода на ананасы в качестве символа статуса начала исчезать после появления пароходов, регулярных поставок фруктов из колоний в 1840-х годах, а позже — с развитием консервирования. Когда ананас перестал являтся редкостью, он потерял и свою символическую ценность. Представители состоятельных слоев начали искать другой продукт, который был бы дорогой и сложный в выращивании.

Лорен Алекс О’Гаган считает, что таким новым признаком статуса стал сельдерей. Ее выращивали в специальных траншеях, что требовало значительных затрат труда. В викторианской Британии сельдерей стоил около 33 шиллингов, его также выставляли в специально изготовленных стеклянных вазах и сначала скорее демонстрировали гостям, чем подавали к столу.

Впоследствии технологии выращивания усовершенствовались, сельдерей стал доступным широкой публике и повторил путь ананаса — от предмета роскоши до обычного продукта.

Кстати, ученые выяснили, что первые жители Америки были не всеядными собирателями, а профессиональными охотниками на гигантских животных. Исследование остатков на 50 старинных стоянках от Аляски до Южной Америки показало, что более 80% их рациона составляли мамонты, гигантские ленивцы и гомфотерии весом более тонны. Как только гиганты исчезли, древние американцы были вынуждены приспосабливаться к местным условиям и переходить на более мелкую добычу.

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