Достал таблетки и воду из холодильника: собака спас хозяйку с редкой болезнью (видео)

Собака-герой помогла женщине с редким заболеванием, достав ей таблетки и воду из холодильника после того, как его научили улавливать запах, излучаемый его хозяйкой, когда она вот-вот потеряет сознание.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Кэти Грэм из Кеннесо, штат Джорджия, США, с детства страдала синдромом постуральной тахикардии. Состояние вызывает такие симптомы, как головокружение и усталость после сидения или вставания.

В 2019 году ей подарили австралийскую овчарку Бейли как служебную собаку, которая помогала ей во время внезапных нападений.

Кэти Грэм и ее собака / Фото: tiktok.com/@serviceaussiebailey

Во время недавнего эпизода камера в доме Кэти сняла момент, когда четырехлетний Бейли вмешался, чтобы предупредить ее о надвигающемся эпизоде после того, как она встала со стула, чтобы взять напиток, который хотела выпить со своим сэндвичем.

Бейли прыгнул на Кэти, чтобы заставить ее сесть, и даже принес ей лекарство из стола и бутылку воды из холодильника. Вручив ей бутылку, собака сидит на Кэти, чтобы дать ей терапию глубоким давлением.

"Я так невероятно благодарна за то, что Бэйли есть в моей жизни. Бейли научили улавливать запах, исходящий от моего тела, перед тем, как отправиться на медицинское освидетельствование. Это дает мне достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места и подготовиться к тому, что я потеряю сознание", — поделилась 24-летняя женщина.

Она сказала, что синдром является "очень изнурительной инвалидностью", но Бейли помогал ей, давая ей лекарство, воду или что-то еще, что ей могло понадобиться, пока она должна оставаться на земле.

Бейли также проводит терапию глубоким давлением, которая помогает предотвратить застой крови и может предотвратить обмороки Кэти.

Кэти Грэм и ее собака / Фото: tiktok.com/@serviceaussiebailey

Она добавила: "Он пойдет за помощью, если я перестану дышать, и обнимет меня, чтобы успокоить. Он настолько решителен и сообразителен, что я знаю, что, несмотря на какие-либо трудности, он сделает свою работу и защитит меня. Он позволяет мне иметь свободу и чувствовать себя в безопасности, даже когда я одна, он мое спасение".

Напомним, 6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей мамы с помощью умной колонки. Женщина рассказала, что она делала.

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