Довел всех до слез: "самого одинокого в мире" льва Рубена спасли из бетонной клетки (фото, видео)

Он получил второй шанс на счастливую жизнь.

15-летний лев Рубен наконец-то вернулся в свою природную среду после пяти лет, проведенных в бетонной клетке.

Об этом сообщает SWNS.

По данным организации Animal Defenders International, льва оставили в заброшенном зоопарке в Армении после смерти его владельца, а остальных животных, кроме него, переселили. Животное стало настолько одиноким, что потеряло рык.

Лев Рубен / Фото: ADI/SWNS

Теперь Рубену был предложен второй шанс на жизнь после того, как он совершил 8300-километровое путешествие из Армении в заповедник дикой природы ADI во Фри-Стейт, Южная Африка.

Лев Рубен / Фото: ADI/SWNS

Президент ADI Ян Кример сказал, что Рубен довел их всех до слез, когда сделал свои первые шаги в заповеднике.

"Львы — самые общительные из больших кошек, живущих семейными прайдами в дикой природе", — объяснил Кример. "Поэтому для Рубена, пожалуй, было разрушительное отсутствие контактов или общения с другими львами. Мы все плакали, видя, как он впервые идет по траве, слышит голоса себе подобных, с африканским солнцем на спине".

Лев Рубен / Фото: ADI/SWNS

В этом удивительном путешествии помогла компания Qatar Airways Cargo, выступившая с благотворительной инициативой WeQare. Она предоставила самолет с дверью трюма, достаточно большими, чтобы вместить ящик Рубена.

Когда Рубен прибыл, его лапы дрожали, поскольку он страдал от недоедания и отсутствия физических упражнений, но даже кратковременное пребывание в приюте уже повлияло на его поведение.

"Вся его манера поведения изменилась, его морда стала расслабленной и больше не робкой", — сказал Кример. "Его решимость идти пешком вдохновляет. Если он спотыкается или падает, он просто поднимается и продолжает идти. Он просто герой".

Лев Рубен / Фото: ADI/SWNS

Как только Рубен вышел из дорожного ящика, он сразу начал играть со своей первой игрушкой — гигантской боксерской грушей из кошачьей мяты. И к нему даже начал возвращаться рык, потому что теперь он окружен другими львами.

"Невероятно, но всего через несколько дней его движения уже улучшились", — сказал Кример. "Мы знаем, что это будет долгий путь и потребует постоянного ветеринарного лечения, но начало его новой жизни не могло быть лучше".

Лев Рубен / Фото: ADI/SWNS

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