"Доводят до слез": мужчин хотят выселить из квартиры из-за слишком громкого секса и музыки

"Доводят до слез": мужчин хотят выселить из квартиры из-за слишком громкого секса и музыки

Владелец квартиры утверждает, что арендаторы не платят ему за аренду помещения уже почти год.

В Нью-Йорке двое мужчин заселились в одну из квартир и испортили жизнь соседям. Они слушают музыку и громко занимаются сексом.

Об этом сообщает nypost.com.

По данным издания, двое мужчин заселились в одно из помещений, из которого из-за потери работы во время локдауна переехал предыдущий арендатор. После этого соседи начали жаловаться на музыку, странные запахи, постоянные потасовки и громкий секс. Также мужчины довели до слез одну из соседок, которая из-за громкой музыки вынуждена была вызвать полицию. Всего из-за действий мужчин их соседи за год 13 раз вызывали копов.

Владелец квартиры утверждает, что арендаторы не платят ему за аренду помещения уже почти год, в суде он требует их выселить.

Сами же подозреваемые говорят, что это все клевета. Один из мужчин заявил, что он вообще не жил в квартире, а просто приходил в гости к другу.

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