Дождь с денег, "кровавые" ливни и космические подарки: самые странные вещи, которые падали с неба

Библейские истории о дождях из крови и жаб скорее всего имеют реальную основу / © unsplash.com

Реклама

Небо — это не только голубая высота или звездный купол. Иногда оно превращается в непредсказуемый источник самых удивительных, а иногда и ужасных «подарков». От живых существ, выпадающих целыми стаями, до обломков из космоса и даже денежных купюр. Истории о неожиданно появившихся с небес предметах поражают воображение и заставляют задуматься о непредсказуемости мира вокруг нас.

Об этом пишет BGR.

Дождь из живых существ

Представьте себе: вы идете по улице, а с неба вдруг начинают падать рыбы ! Это не сюжет фантастического фильма, а реальные события, происходившие в Техасе в 2021 году и в Мексике в 2017 году. По самой распространенной версии, сильные смерчи и ураганные ветры способны подхватывать целые косяки рыб из водоемов, переносить их на значительные расстояния, а затем выгружать на сушу.

Реклама

Не менее удивительны дожди из лягушек и жаб . Первые письменные упоминания датируются I веком нашей эры в Риме, а позже такие случаи были зафиксированы в Канзасе (1873), Луизиане (1947) и Сербии (2005). Механизм тот же — смерчие и мощные восходящие потоки воздуха.

А как насчет «паутинных ливней» ? В 2021 году жители Гиппсленда, Австралия, стали свидетелями, как тысячи пауков массово «убежали» из города, используя свою паутину как воздушные шары. После сильных ветров и дождей город был буквально покрыт паутиной. Хотя это явление, известное как «баллонирование», является естественным способом расселения пауков, увидеть такое своими глазами довольно жутко.

С неба падали и черви . В 2015 году в Норвегии и в 2007 году в американском городе Дженнингс на землю падали комочки, состоявшие из десятков дождевых червей. Считается, что они были подхвачены теплыми восходящими потоками воздуха или смерчами, равно как рыбы или лягушки.

Бывали и случаи, когда с неба падали птицы . В 2022 году в Мексике камеры зафиксировали, как целая стая желтоголовых дроздов внезапно упала на землю. Хотя некоторые птицы выжили, многие погибли. Вероятными причинами такого массового падения могли быть столкновения с линиями электропередач или отравление токсичными испарениями из трубы промышленного предприятия, расположенного рядом.

Реклама

Чудом спасенные люди

Одна из самых удивительных и одновременно трагических историй — о Весне Вуловиче, бортпроводнице югославских авиалиний. 26 января 1972 года на высоте более 10 км в самолете, где она работала, взорвалась бомба. Из 28 человек на борту выжила лишь весна, упавшая с высоты около 10 км. Считается, что она была спасена тем, что она была зажата тележкой для еды в хвостовой части самолета, которая приземлилась в мягкий снег.

Другой, не менее впечатляющий, случай произошел в Индии, где в авиакатастрофе самолета Boeing 787 с 242 пассажирами выжил только один человек . Находившийся на борту 40-летний гражданин Великобритании получил «ударные травмы» груди, глаз и ног, но остался жив после падения. Причины и обстоятельства этой трагедии до сих пор расследуются, но сам факт наличия единственного выжившего в таком масштабном событии поражает.

Кровавые ливни и пчелиные «сюрпризы»

В 2014 году жители провинции Самора в Испании, а также жители Малабарского побережья Индии были свидетелями «кровавых дождей» . Падающая с неба жидкость красного цвета вызывала панику и ассоциации с библейскими пророчествами. Однако научное объяснение оказалось более прозаическим: это была обычная вода, окрашенная микроорганизмами — водорослями Haematococcus pluvialis в Испании и лишайником Trentepohlia в Индии, имеющих яркий красный цвет.

Не менее странным оказался «дождь» из темной, маслянистой жидкости , которая три недели падала в восточном районе Лас-Вегаса в феврале 2022 года. После анализа оказалось, что это был так называемый «пчелиный фрасс», то есть пчелиные фекалии. Этот феномен был вызван массовым вылетом пчел из зимней спячки.

Реклама

«Подарки» с небес: метеориты и деньги

Конечно, наиболее распространенными «гостями» из космоса являются метеориты . Ежегодно тысячи каменных или металлических объектов пронизывают атмосферу Земли. Хотя большинство из них сгорают или падают в безлюдных местах, случались и исключения. В 1954 году в Силлакозе, Алабама, метеорит пробил крышу дома и ударил спящую женщину, оставив ей синяк на бедре.

Гораздо более приятными «подарками» с неба есть деньги . В 2025 году владелец автомойки в Детройте приказал разбрасывать доллары с вертолета в день своих похорон. Это странное предсмертное желание создало настоящий ажиотаж и заставило полицию на время перекрыть улицу, где была расположена автомойка.

В этом году денежный дождь произошел и в Индии, когда обезьяна украла оставленную без присмотра сумку с большой суммой денег. Когда люди погнались за воровкой, животное вылезло на дерево и разбрасывало деньги. Собрать всю сумму владельцу так и не удалось – часть купюр повредила обезьяна, а другие «осевшие» в карманах случайных свидетелей.