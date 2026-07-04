Дождь с крыши: необычная система охлаждения домов стала вирусной

Rooftop Rain

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В социальных сетях активно распространяются видеоролики, на которых в жаркий летний день с крыш жилых многоэтажек Китая вздымаются густые тучи водяного тумана.

Необычная технология получила название Rooftop Rain («Дождь с крыши») и уже вызвала оживленное обсуждение среди пользователей Интернета, передает Oddity Central.

На протяжении десятилетий основным способом борьбы с жарой в городах оставались кондиционеры. Однако с ростом температур из-за изменения климата Китай начал экспериментировать с новыми методами охлаждения густонаселенных жилых кварталов. Одним из таких решений стала система, которая уже привлекла внимание миллионов людей в Сети.

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По сообщениям, технологию испытывают в городе Юньчэн провинции Шаньси на севере Китая. На крышах нескольких многоквартирных домов установили специальные форсунки высокого давления, которые распыляют в воздух очень мелкие капли воды. По предварительным данным это позволяет снизить температуру вокруг здания примерно на 8 градусов Цельсия.

Rooftop Rain

Работа системы основывается на хорошо известном физическом явлении – испарительном охлаждении. После распыления мелкодисперсные капли быстро улетучиваются, поглощая тепло из окружающего воздуха. Именно благодаря этому температура вблизи здания снижается. Принцип ее работы похож на естественный механизм охлаждения человеческого организма, когда пот улетучивается из кожи.

Разработчики отмечают, что система предназначена только для очень жаркой и сухой погоды. При таких условиях вода должна полностью улетучиваться еще до того, как достигнет земли, поэтому прохожие не должны оказываться под своеобразным «дождем». Именно поэтому некоторые пользователи отмечают, что название «кровельный туман» могло бы более точно описывать принцип ее работы, чем «дождь с крыши».

После появления видео на Reddit, Instagram и других платформах многие пользователи начали спрашивать, почему подобные технологии до сих пор не применяются в более широких масштабах, особенно в странах Европы и Северной Америки, которые в последние годы также регулярно страдают от рекордной жары.

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Впрочем, несмотря на большой интерес, эффективность Rooftop Rain пока что остается предметом дискуссий. Специалисты обращают внимание, что пока нет открытых данных о том, насколько хорошо система работает в больших городах и оправдывает ли она затраты на эксплуатацию.

В частности, пока неизвестно, какой объем воды необходим для эффективного охлаждения крупных жилых кварталов, не засоряются ли форсунки из-за минеральных отложений, а также насколько заметно снижается температура внутри самих зданий, а не только вокруг них.

Несмотря на эти вопросы, сообщается, что в нескольких китайских городах уже работает система сбора дождевой воды на крышах домов, которые могут использоваться для подобных технологий охлаждения. Это свидетельствует о том, что власти страны продолжают искать новые способы борьбы с экстремально высокими температурами в условиях стремительной урбанизации и изменения климата.

Напомним, как спастись от жары без кондиционера.

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