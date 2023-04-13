Дожди с пеплом и песком испугали жителей приграничных с Украиной областей РФ

Осадки с примесями прошли в Белгороде, Воронеже и Курске.

В четверг, 13 апреля, в приграничных с Украиной российских областях местные жители стали свидетелями странного грязного дождя, который оставлял после себя на одежде и автомобилях похожий на мел налет. Природу этого явления пока не могут объяснить и выдвигают разные версии.

Об этом пишут в местных пабликах жители Белгородской, Воронежской и Курской областей РФ.

В Белгородском государственном университете провели исследование осадка, выпавшего во время дождя. Анализ показал, что с высокой вероятностью, это смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей, которые, как уверяют российские ученые, не опасна.

Происхождение примесей в дождевой воде невыяснено.

Некоторые предполагали, что причиной появления белой пыли мог стать выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке. Однако специалисты уверяют, что на расстояние в тысячи километров этот выброс не может распространиться.

Другие предполагают, что загрязнение атмосферы было вызвано работой новой печи, запущенной накануне на цементном производстве в Старом Осколе Белгородской области. На предприятии это отрицают.

Главный синоптик Воронежской области считает, что грязный дождь стал следствием пылевых бурь на юге страны.

Напомним, на российской Камчатке в ночь на 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч. Местные власти сообщают о самом сильном облаке пепла за 60 лет и объявили самый высокий — "красный" код авиационной опасности.

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