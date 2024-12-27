Дождит каждые 15 минут: что известно об уникальном кафе (фото)

Rain Report Cafe в Сеуле, Южная Корея – это уникальное кафе, где каждые 15 минут льет непрерывный дождь, а посетителям предлагают зонтики, резиновые сапоги и дождевики.

Об этом пишет Oddity Central.

Расположенный посреди жилого района Итевон, Rain Report почти полностью выдержан в черном цвете и обсажен бамбуковыми деревьями, что создает ощущение, что вы находитесь за пределами оживленной южнокорейской столицы, когда начинается ливень. А это случается очень часто.

Кафе имеет панорамные окна, из которых открывается вид на внутренний дворик, где и происходит "магия". Каждые четверть часа, независимо от ежедневного прогноза погоды, в Rain Report Cafe льет как из ведра. И речь идет не о нескольких каплях воды, а о сильном ливне.

Заведение в значительной степени полагается на искусственный дождь, предлагая посетителям возможность выйти во двор и почувствовать на себе сильный ливень, а также предоставляет бесплатные пластиковые зонтики, дождевики и резиновые сапоги. С момента открытия в мае в этом году уникальное кафе стало популярным среди Инстаграм-инфлюенсеров, стремящихся сфотографироваться под дождем.

Rain Report Cafe / Фото: скриншот с видео

Из-за своей популярности кафе не самое спокойное место для того, чтобы насладиться чашкой кофе. Иногда у окон выстраиваются очереди снимающих ливень посетителей, а если вы выйдете во двор, то, скорее всего, станете героем их видеороликов. Но если вас это не беспокоит, то это место, безусловно, обязательно для посещения в Сеуле.

Напомним, женщина насмешила, как ее команду выгнали из ресторана во время корпоратива. Два года подряд она "запоминается" на праздновании.

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