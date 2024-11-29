Драгоценная находка: в Китае обнаружили крупнейшее в мире месторождение золота

Открытие можно считать самым большим и прибыльным из когда-либо обнаруженных залежей золота.

В центральной части Китая обнаружили крупное месторождение высококачественной золотой руды, содержащее около 1000 метрических тонн драгоценного металла.

Об этом сообщают ScienceAlert и IFLScience.

Новое месторождение расположено у уже существующих золотых рудников Вангу на северо-востоке провинции Хунань. Работники сначала обнаружили более 40 золотых жил, содержащих около 330 тонн золота на глубине 2000 метров. Однако, используя 3D компьютерные модели, горные эксперты предусмотрели, что на глубине до 3000 метров может быть скрыто до 1100 тонн металла. Это примерно в восемь раз больше веса Статуи Свободы.

Если это правда, то все месторождение, вероятно, стоит около 600 миллиардов юаней (83 миллиарда долларов США).

Китай уже доминирует на мировом рынке золота. Запасы страны в начале 2024 превышали 2000 тонн, а ее горнодобывающая промышленность обеспечивает около 10% мирового производства.

Объявление о находках способствовало дальнейшему росту и без того стремительной цены на золото, поскольку спрос на этот ресурс продолжает расти в условиях глобальной неопределенности.

Напомним, в Швеции археологи обнаружили необычное захоронение. У женского скелета обнаружили иглу и нож, воткнутый прямо в могилу.

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