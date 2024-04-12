Драгоценная выпечка: пекарня просит клиентов проверять печенье на наличие потерянного бриллианта

Владелица пекарни в Канзасе просит клиентов внимательно есть печенье после того, как она потеряла в тесте бриллиант из своего кольца стоимостью 4000 долларов.

Об этом она написала на странице Sis Sweets Cookies & Café, что в Ливенворте, в Facebook.

Дон Монро сказала, что бриллиант упал с кольца, которое было на ее пальце в течение 36 лет, в какой-то момент, когда она была в магазине. Во время работы она не надела перчатки, отметив, что не обязана этого делать.

Кольцо Дон Монро / Фото: facebook.com/people/Sis-Sweets-Cookies-and-Cafe

Женщина опасается, что драгоценный камень оказался в тесте для печенья. Она обещает вознаграждение человеку, который его найдет и вернет.

"Если вы случайно найдете его, я буду вечно в долгу перед вами, если вы вернете его", – написала она в пятницу, 5 апреля.

12 апреля Монро опубликовала обновление, где отметила, что бриллиант до сих пор не нашелся.

Напомним, мужчина выиграл металлоискатель в лотерею, а затем нашел редкое историческое сокровище. Его продали на аукционе за 23 000 фунтов стерлингов.

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