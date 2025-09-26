Драгоценная находка в парке превратила день рождения парня в сказку (фото)

Девушка во время празднования нашла уникальный бриллиант в парке / © upi.com

Необычный подарок на день рождения получила семья Мэдисон из Оклахомы, приехавшая в государственный парк «Кратер Алмазов» в Арканзасе. Во время семейного праздника они обнаружили коричневый алмаз весом 2,79 карата.

Об этом пишет UPI.

Как рассказала Рейна Мэдисон, они с семьей прибыли из Куксона, Оклахома, чтобы отпраздновать день рождения ее племянника. Вооружившись набором для копания и приобревшими неподалеку инструментами для просеивания песка, они начали поиски на северной стороне парка. После нескольких ведер просеянного осадка, Медисоны увидели блестящий, продолговатый предмет.

«Я думала, что он слишком велик для бриллианта», – призналась Рейна.

Найден бриллиант. / © UPI

Однако в Центре поиска алмазов парка специалисты подтвердили: это настоящий коричневый бриллиант весом 2,79 карата. Камень получил название «Бриллиант Уильяма» в честь племянника.

Сотрудница парка Эмма О'Нил объяснила, что коричневый оттенок является результатом пластической деформации во время образования или движения алмаза в магме. Это изменяет его способность отражать свет. Эта находка стала третьим по величине алмазом в парке этого года.

Найден бриллиант в парке. / © upi.com

Напомним, американка Мишерри Фокс из Нью-Йорка нашла бриллиант весом 2,3 карата, который эксперты оценили в 27 тысяч долларов (более 1,1 млн гривен).

Ранее сообщалось, что археологи из Гьюстонского университета впервые успешно раскопали королевскую гробницу в древнем городе Мая Караколь, расположенном в современных лесах Белиза.