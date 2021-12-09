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Драка в парламенте: турецкие депутаты устроили толкотню во время рассмотрения бюджета (видео)

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Драка в парламенте: турецкие депутаты устроили толкотню во время рассмотрения бюджета (видео)

Associated Press

Конфликт возник между представителями провластной партии и оппозиционерами.

В Турции депутаты повозились во время рассмотрения бюджета.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.

Конфликт начался со словесной перпалки между представителями провластной партии и оппозиционными депутатами.

Впрочем, в какой-то момент от слов перешли к действиям. Часть депутатов заблокировала трибуну, а в зале началась потасовка. Из-за этого заседание пришлось прервать.

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Как сообщалось, депутаты устроили драку в парламенте Молдовы. Однопартийцы президентки Маи Санду сразились с социалистами.

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