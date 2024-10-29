Древнее оружие аборигенов: ученые раскрыли тайны боевых орудий коренных австралийцев

Исследователи подробно изучали биомеханику каждого удара, чтобы обнаружить, что именно делало это древнее оружие столь мощным.

Исследователи впервые применили передовые биомеханические технологии для научного измерения летальности двух знаковых оружия австралийских аборигенов.

Исследование, инициированное создателями телесериала "Первое оружие" на канале ABC, преследовало цель раскрыть силу этих древних орудий, сообщает The Conversation.

Основное внимание было сосредоточено на кодже (kodj) и леангле (leangle) со щитом. Хотя эффективность этих орудий была хорошо известна использовавшим их воинам, исследователи стремились оценить их с помощью современных инструментов.

Как обнаружили ученые, оружие австралийских аборигенов различалось между собой

Кодж, созданный народом Ньонгар на юго-западе Австралии, является гибридом молотка, топора и кочерги, и его использование может насчитывать десятки тысяч лет. Из-за органических материалов, из которых изготовлен кодж, точное определение его происхождения является сложным, однако самый древний топор, найденный в Австралии в районе Карпентерс-Геп 1, датируется примерно 49 000 – 44 000 годами назад.

Орудие имеет рукоятку из плетеного дерева и обоюдоострые каменные лезвия, закрепленные с помощью смолы из травянистого дерева Xanthorrhoea.

Леангл и щит были изготовлены оружейниками из народа Вади-Вади. Их делали из твердых пород дерева, и традиционно они использовались вместе в ближнем бою.

Поскольку эти орудия полностью деревянные, отследить их историческое происхождение гораздо сложнее, чем в случае с коджем. Однако древнейшие деревянные артефакты в Австралии, такие как бумеранги и боевые палки, датируются более 10 000 лет и сохранились в болотах Вайри, где были найдены в результате благоприятных условий.

При исследовании с помощью нательных устройств фиксировали кинетическую энергию и движения при ударах. Приборы фиксировали биомеханику плеч, локтей и запястья во время манипуляций с оружием. Результаты показали, что леангл наносил более мощные и более смертоносные удары, чем кодж, хотя последний отличался маневренностью и способностью наносить потенциально смертельные удары.

Исторически это оружие использовалось как во время внутренних конфликтов между группами аборигенов, так и для разрешения споров. Европейские писатели упоминали о ее применении в последние несколько веков, а наскальные рисунки свидетельствуют, что эти орудия были в употреблении еще до прибытия европейцев.

В некоторых случаях оружие использовалось во время "суда испытанием", когда обвиняемые вынуждены были выдержать шквал бросков копий или боевых бумерангов, защищаясь только щитом или даже без оружия. Хотя такие суды редко приводили к смертельным исходам, травмы, полученные во время испытаний, включали серьезные повреждения черепа и переломы костей, что указывает на мощность и опасность этого оружия.

Недавно археологи раскопали старейшую в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости человека. Стеклянная урна, которой 2000 лет, была найдена пять лет назад в историческом городе Кармона в Андалусии.