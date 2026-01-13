Древнегреческий философ Хрисипп умер от смеха: история странного инцидента

Хрисипп из Соли, второй основатель стоицизма / © Фото из открытых источников

Известный древнегреческий стоик Хрисипп (279–206 до н.э.) умер в возрасте 73 лет от редкого случая – смеха. Об этом пишет историк Диоген Лаэрций, приводящий несколько версий смерти философа.

Детали рассказали на Greek Reporter.

Хрисипп родом из Соли (Киликия), в юности переехал в Афины и стал учеником стоика Клеанфа. После смерти наставника он возглавил стоическую школу и развил основополагающие доктрины Зенона из Китиона, получив титул "Второго основателя стоицизма".

По одной из версий, смерть наступила после пира, когда Хрисипп выпил неразбавленное вино. Другая, более известная история рассказывает, что он наблюдал, как осел ест инжир, и воскликнул: "А теперь дайте ослу выпить чистого вина, чтобы попить инжир!" – и после этого умер от смеха. Диоген Лаэрций отмечает, что философ "умер, потому что очень засмеялся".

Его племянник Аристокреон установил в честь Хрисиппа статую в Керамикосе, крупнейшем афинском некрополе. В должности главы стоической школы его сменил ученик Зенон из Тарса.

Смерть от смеха – редкое явление, обычно связанное с чрезмерной нагрузкой на сердце или дыхательные пути. Интенсивный смех может провоцировать инфаркт, удушье, осложнение астмы или проблемы с сосудами мозга.

История смерти Хрисиппа – не единичный случай. В V веке до н. греческий художник Зевксис якобы умер от смеха, увидев свою работу. В настоящее время от смеха умирали люди, в частности таец-продавец мороженого 2003 года и датчанин Оле Бентцен в 1989-м

Хотя смех сам по себе редко является прямой причиной смерти, он может стать триггером для людей с проблемами сердца, сосудов или дыхательной системы.

