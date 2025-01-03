Древние люди охотились на лис и кошек не только ради меха — исследование

Во времена неолита, то есть около 10 тысяч лет назад, люди охотились на мелких хищников, среди которых рыжие лисы и дикие кошки, не только ради меха. Они также потребляли их мясо в пищу.

К такому выводу пришла группа израильских исследователей под руководством Ширада Галмора, сообщает издание IFLScience.

Изучая кости лисы, дикой кошки и капского зайца, обнаруженные на месте неолитического поселения Ахихуд в Западной Галилее (Израиль), ученые обнаружили на них следы от ножа, указывающие на то, что с охотничьей добычи не просто снимали кожу, но и срезали мясо для приготовления пищи.

Также читайте Названа страна с лучшей кухней мира в 2025 году

По словам исследователей, 52% порезов на останках лис относились к обработке, а 9 из 10 порезов было обнаружено на плечевой и бедренных костях, что не характерно для снятия шкуры.

У диких кошек около 83 процентов следов от ножей были связаны с разделкой и все они были расположены на костях ног животных.

Ученые также обнаружили следы термической обработки, которые были на костях мелких хищников так же, как и на костях оленей, потребляемых в пищу. Большинство из них также были локализованы в верхней части конечностей, что связано с потреблением мяса.

“Наше исследование дает четкие и убедительные доказательства того, что [...] жители Ахихуда охотились на мелких плотоядных животных, в частности на лис и диких кошек, чтобы широко использовать их останки. Они сдирали с них шкуру, добывали мясо для еды и, вероятно, дополнительно использовали останки, например, изготавливая инструменты из кости и украшения", — отметили исследователи.

Напомним, в городе Алкмар в Нидерландах во время строительства подземного мусорного контейнера была обнаружена выгребная яму, которой пользовались между 1450 и 1558 годами. Археологи обследовали ее и обнаружили уникальные предметы древнего быта.

Читайте также: