Древние римляне использовали "таблички проклятия", чтобы отомстить врагам: как они это делали – фото

В Древнем Риме одним из лучших способов отомстить тому, кто тебя обидел, было посвятить ему проклятую скрижаль.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Проклятая табличка – это небольшой лист металла, обычно из свинца или свинцового сплава, на котором можно было написать свою просьбу к богам. Но это были не те просьбы, которые можно было бы ожидать от людей, они были гораздо более зловещими.

Недовольные люди использовали проклятые таблички, чтобы отомстить.

Они просили, чтобы люди, которые их обокрали, были поражены ужасными болезнями, чтобы браки их потерянных любимых распались, и чтобы с их воображаемыми врагами произошли разные другие злостные вещи.

Табличка проклятия

Люди писали свои просьбы на дощечке и сворачивали ее, а затем клали в место, которое, как считалось, имело магическую силу. Чаще их клали у священных источников и рек, храмов, колодцев, а также в землю на кладбищах. Иногда люди даже открывали могилы, чтобы положить таблички с проклятиями в руки умерших.

Крупнейший тайник с проклятиями – также известными как дефиксионы – был найден в руинах храма, посвященного римскому богу Меркурию, близ села Ули в Глостершире, Великобритания.

В общей сложности 131 табличка была найдена во время археологических раскопок, которые проводили Энн Вудворд и Питер Лич между 1977 и 1979 годами.

Одна из них просила Меркурия наказать неизвестного похитителя пары перчаток, прося унести их "кровь и здоровье".

A #Roman lead curse tablet из Uley (Britain). Это ограничивает мертвецы, чтобы бросить незнакомый трёх пари слів такими, как из dedicant, в том, что его 'blood & health' in vengeance. Dated C2nd-4th AD #RomanArchaeology (British Museum) pic.twitter.com/zHsRlpQknA — Dr Jo Ball (@DrJEBall) December 5, 2021

Так же, как и в других местах по всему римскому миру, около 45 табличек, найденных в Уле, были пустыми, хотя они были составлены и уложены так же, как и другие.

Есть теория, что эти таблички использовались неграмотными римлянами. Считается, что люди, не умевшие читать или писать, произносили свои проклятия на табличках.

В некоторых случаях на чистых табличках были царапины, которые имели целью напоминать письмо.

Табличка проклятия

В древнем мире очень распространена была вера в то, что такие проклятия работают. Говорят, что даже императоры и представители римской аристократии беспокоились о том, что люди используют маленькие кусочки свинца против них. Например, смерть названного сына императора Тиберия, Германика, приписывала "орудиям колдовства, с помощью которого, как считается, живая душа может быть предана силам подземного мира".

Напомним, ученые расшифровали старейшую в мире карту, ведущую к Ноевому ковчегу. Ученые провели глубокий анализ.

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