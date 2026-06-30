ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин

Древние украинские имена для девушек: как называли своих дочерей гетманы

Украинская история сохранила не только имена гетманов, но и нежные, благородные женские имена их дочерей и ближайшего окружения. Сегодня они могут стать настоящим источником вдохновения для родителей, которые ищут для своего ребенка уникальное, благозвучное и глубокое имя.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Украинские имена для девочек: так гетмане называли дочерей

Украинские имена для девочек: так гетмане называли дочерей / © pexels.com

В казацкие времена имена имели особый вес: они отражали родовую память, духовность, связь с природой и традициями. Именно поэтому старинные украинские женские имена снова возвращаются в моду.

Как выбирали имена для дочерей в казацкой Украине

В семьях гетманов и казацкой старшины имена для девочек обычно:

  • происходили из христианской традиции (святцы);

  • имели греческие или библейские корни;

  • передавались в семье из поколения в поколение;

  • иногда отражали черты характера или пожелания судьбы.

Так формировалась особая культура имен — благородная, сдержанная и в то же время глубокая по содержанию.

Красивые имена, связанные с семьями украинских гетманов

Хотя история сохранила немного полных данных о дочерях гетманов, нам известны имена, встречавшиеся в их семьях и среди казацкой элиты:

Екатерина

Одно из самых распространенных имен в казацкие времена. Символизирует чистоту, силу и благородство. Было популярно среди семей старшины.

Елена

Имя с греческими корнями, означающее «светлая», «сияющая». Часто встречалось в гетманских родах и шляхетских семьях.

Мария

Одно из самых уважаемых имен в христианской традиции. Олицетворяет нежность, духовность и материнскую силу.

Анна

Имя, означающее «благодать». Было очень распространено среди казацкой старшины.

Параска (Парасковые)

Старинное украинское имя, символизирующее добродетель и глубокую веру.

Почему эти имена актуальны сегодня

Современные родители все чаще возвращаются к историческим именам, потому что они:

  • уникальные и редкие;

  • имеют глубокие культурные корни;

  • звучат благозвучно на украинском языке;

  • подчеркивают национальную идентичность.

Такие имена не просто красивы — они несут в себе историю, которую можно передать ребенку как наследство.

Список красивых украинских исторических имен для девочек

Если вы ищете вдохновение, обратите внимание на следующие варианты:

  • Екатерина;

  • Елена;

  • Мария;

  • Анна;

  • Соломия;

  • Ульяна;

  • Параска;

  • Евдокия;

  • Анастасия;

  • Домникия.

Имена дочерей украинских гетманов и казацкой старшины — это часть нашего культурного наследия. Они сочетают в себе красоту, историю и глубокий смысл. Выбирая такое имя для девочки, родители передают ей частичку силы и традиций украинского рода.

FAQ

Какие самые популярные имена дочерей украинских гетманов?

Чаще всего в исторических семьях встречались имена Екатерина, Елена, Мария и Анна — они были распространены среди казацкой старшины и шляхты.

Почему современные родители выбирают старинные украинские имена для девочек?

Потому что они звучат уникально, имеют глубокие исторические корни и помогают подчеркнуть украинскую идентичность ребенка.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie