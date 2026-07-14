Древняя книга, запрещенная в Библии, может раскрыть местонахождение религиозной «тюрьмы»

«Тюрьма для ангелов» подо льдом Антарктиды: как запрещенный апокриф взбудоражил сеть теориями о конце света / © unsplash.com

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Древний религиозный текст, в свое время не вошедший в каноническую Библию, стал основой для безумной конспирологической теории. Сторонники альтернативной истории утверждают, что в нем зашифрованы координаты подземной «тюрьмы» в Антарктиде, где заключены мятежные ангелы, а их освобождение якобы ознаменует скорый апокалипсис.

Об этом пишут LADbible и Daily Mail.

В том, что звучит как отклоненное предложение для фильма об Индиане Джонсе (или неотверженное предложение для книги Дэна Брауна), этот старый текст под названием «Книга Еноха» подпитал теорию о том, что на подходе что-то довольно апокалиптическое.

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Известный как Книга Еноха, этот древний текст рассказывает о падших ангелах, великанах и одном из древнейших рассказов о происхождении демонов, истории, никогда не вошедших в библейский канон, которого придерживается большинство христиан. Авторство традиционно приписывается Еноху, прадеду Ноя. Хотя, по словам ученых, книга написана значительно позже — где-то в ІІІ ст. до н.э.

© Википедия

Те, кто считает, что в антарктических льдах есть тюрьма с ангелами, утверждают, что отрывки, где речь идет о камерах холода на краях земли, означают наши полюса.

Что касается того, почему этим ангелам суждено быть в тюрьме, то они покинули свои посты и начали общаться с людьми, из-за чего получили много неприятностей.

Книга Еноха подробнее рассказывает о таинственных Нефилимах — великанах, о которых лишь кратко упоминается в Ветхом Завете.

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Согласно тексту, 200 ангелов, известных как Стражи, покинули свои обязанности, взяли себе человеческих жен и породили Нефилимов — жестоких великанов, пожирающих ресурсы человечества, обучая людей запрещенным знаниям. В книге сказано, что Нефилимы «потребляли все человеческие достояния», а затем, когда у людей заканчивались продукты питания, они «пожирали человечество».

Затем эти Нефилимы, голодные, ели друг друга и пили кровь друг друга, какой же они были, а выживших настроили друг против друга в битве.

Бог приказывает архангелам связать стражей в кандалы и заключить их в огненную бездну под названием Тартар до последнего суда, пока Нефилимы погибают в Потопе.

Архангел Уриил говорит Еноху, что Страже — небесные существа, которые «нарушили заповедь Господню» и останутся связанными 10 000 лет до дня суда, добавляя, что тюрьма была запечатана в Потоп.

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Сторонники антарктической теории утверждают, что «конец неба и земли» относится к самой южной точке Земли, утверждая, что путешествие Еноха ведет непосредственно к Восточной Антарктиде. По их мнению, описания Еноха о запечатанных «камерах холода» и хранилищах снега и инея, которые, по их мнению, соответствуют огромной Антарктиде.

Теория также указывает на описание Енохом семи гор, окружающих тюрьму, утверждая, что они напоминают захороненные подледниковые горы Гамбурцева в Антарктиде.

Исследование 2014 показало, что, несмотря на возраст 500 миллионов лет, погребенные горы почти не имеют признаков выветривания.

Другой отрывок, описывающий место «без неба наверху», «без крепко закрепленной земли под ним», «без воды» и «без птиц», интерпретируется поклонниками как запечатанная камера под антарктическим льдом.

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Теория также указывает на то, что она описывает как четвертую подсказку, утверждая, что в главе 18 говорится о «голосах», поступающих из бездны, связывая это с двумя непонятными радиосигналами, обнаруженными в рамках эксперимента NASA с антарктической импульсной переходной антенной (ANITA) в 2006 и 2014 годах, которые, казалось, выходили из-под антарктического льда.

Раньше мы писали, кто действительно написал Ветхий Завет.

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