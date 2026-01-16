- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Древняя логическая задача о пастухе и переправе через реку: попробуйте решить
Интересная загадка на логику — как мужчине переправить всех животных целыми
Попытайтесь решить древнюю загадку, которая прекрасно тренирует логическое мышление. Представьте, что пастуху нужно перевезти на другой берег волка и двух овец.
Условия достаточно сложные: в лодку, кроме пастуха, может поместиться только одно животное.
При этом нельзя оставлять волка без присмотра с какой-либо овцой, потому что он ее съест.
Решение этой головоломки выглядит так:
Сначала пастух уносит волка и переправляет его на противоположную сторону, после чего поворачивается сам.
Затем он перевозит первую овцу на другой берег. Чтобы не оставлять ее с хищником, он забирает волка обратно в лодку и возвращается на начальную точку.
На третьем этапе пастух оставляет волка на берегу, а берет вторую овцу. Он перевозит ее через реку, оставляет там с первой овцой (вместе они в безопасности) и снова возвращается пустой лодкой.
Напоследок пастух забирает оставшийся на первом берегу волка одиноким и финальным рейсом доставляет его к овец.
Задача выполнена: вся компания успешно перебралась на другой берег без потерь.