Древняя логическая задача о пастухе и переправе через реку: попробуйте решить

Логическая загадка

Попытайтесь решить древнюю загадку, которая прекрасно тренирует логическое мышление. Представьте, что пастуху нужно перевезти на другой берег волка и двух овец.

Условия достаточно сложные: в лодку, кроме пастуха, может поместиться только одно животное.

При этом нельзя оставлять волка без присмотра с какой-либо овцой, потому что он ее съест.

Решение этой головоломки выглядит так:

Сначала пастух уносит волка и переправляет его на противоположную сторону, после чего поворачивается сам.

Затем он перевозит первую овцу на другой берег. Чтобы не оставлять ее с хищником, он забирает волка обратно в лодку и возвращается на начальную точку.

На третьем этапе пастух оставляет волка на берегу, а берет вторую овцу. Он перевозит ее через реку, оставляет там с первой овцой (вместе они в безопасности) и снова возвращается пустой лодкой.

Напоследок пастух забирает оставшийся на первом берегу волка одиноким и финальным рейсом доставляет его к овец.

Задача выполнена: вся компания успешно перебралась на другой берег без потерь.