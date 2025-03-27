Древнюю рукопись про короля Артура и колдуна Мерлина удалось расшифровать

Ученые Кембриджского университета изучают рукопись о короле Артуре

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Ученые из Кембриджского университета нашли древнюю рукопись, содержащую фрагменты средневековых легенд про короля Артура и его верного прорицателя Мерлина. Благодаря новейшим технологиям ученые смогли расшифровать этот бесценный документ, написанный более 700 лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эта рукопись была создана средневековым писарем приблизительно между 1275-м и 1315 годом. Поскольку каждая рукопись того периода копировалась вручную, это означает, что каждая из них уникальна и отражает вариации, внесенные каждым человеком.

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Текст был написан на крепком пергаменте, вероятно, из овечьей кожи, и он чудом сохранился до наших дней. В XVI веке его использовали в качестве обложки для книги учета собственности из имения Хантингфилд в Суффолке.

Ученые использовали разные техники, чтобы виртуально развернуть фрагмент и получить доступ к скрытым частям текста.

Это включало воздействие на него рентгеновскими лучами, обычно используемыми для сканирования окаменелостей или скелетов, и исследование его в разной длине волн света, от ультрафиолетового до инфракрасного.

Манипулируя цифровыми изображениями, команда могла смоделировать, как выглядел бы документ, если его открыть физически.

Остальные части текста были скрыты под сгибами или вшиты в переплет, поэтому команде пришлось использовать зеркала, призмы и магниты, чтобы раскрыть их.

Сейчас команда надеется, что их проект вдохновит дальнейшие исследования средневековых рукописей, спрятанных в неожиданных местах.

“Этот проект касался не просто разблокирования одного текста — это была разработка методологии, которая может быть использована для других рукописей”, — сказал доктор Фабри-Тегранчи.

О чем идет речь в рукописи

Текст написан на старофранцузском языке, которым пользовалась аристократия в средневековой Англии после норманского завоевания 1066 года.

Он содержит два ключевых эпизода из “Сюиты Вульгаты Мерлина”, франкоязычного продолжения легенды про короля Артура.

В частности, речь идет о подвигах Гавейна, племянника короля Артура и одного из рыцарей Круглого стола, а также о появлении Мерлина при дворе Артура во время праздника Успения Девы Марии. Описание прибытия Мерлина, одетого в роскошные одеяния, подчеркивает его магические способности и немаловажную роль как советника короля.

Каждый сохранившийся экземпляр “Сюиты Вульгаты Мерлина” уникален, поскольку они были отдельно написаны от руки средневековыми писарями — ценными, грамотными людьми, которые умели читать и писать документы.

Напомним, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США во время секретного эксперимента в 1980-х годах установило местонахождение Ковчега Завета.