Дрон случайно запечатлел жуткие кадры призрака "черноглазой девушки" в лесу (фото)

Дрон зафиксировал над лесом Кэннок-Чейз, Британия, что-то похожее на паранормальную "черноглазую девушку", которая, по слухам, бродит в этом месте.

Об этом пишет Ladbible.

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На кадрах, сделанных дроном, можно было заметить что-то неизвестное на краю леса. Когда беспилотник опустился ниже, то камера увидела таящуюся вокруг таинственную фигуру. Наблюдавшие за этим люди подумали, что это потенциально похоже на привидение, а другие отнеслись к этим кадрам скептически.

Лес в Кэннок-Чейз считается одним из самых охваченных привидениями мест в Великобритании. За рядом жутких наблюдений в течение многих лет люди постоянно возвращаются к теории, что здесь бродит привидение "черноглазой девушки".

Впрочем, существует еще одна версия. В течение многих лет многие утверждали, что видят призрачных детей, которые прячутся на деревьях, с затопленными черными глазами. Одно утверждение говорит, что призраки "черноглазых детей" — это люди, умершие от вспышки дифтерии в 1800-х годах, из-за болезни глаза казались впалыми и темными. Другое утверждение говорит, что это призраки жертв Реймонда Морриса, убившего троих детей между 1965 и 1967 годами.

Дрон запечатлел жуткие кадры "черноглазой девушки". ФОТО: сундуки с видео

Напомним, женщина, которая "вышла замуж за привидение", теперь собирается пройти обряд экзорцизма.

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