Другой Иисус и запретные тексты: о чем рассказывают утраченные книги Библии

Библию часто воспринимают как неизменный текст, почти не изменявшийся на протяжении поколений. Однако так было не всегда. В современной Библии насчитывается 66 книг Ветхого и Нового Заветов, тогда как более 70 текстов, бытовавших в ранних иудейских и христианских общинах, так и не были признаны каноническими.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Эти "потерянные" книги датируются периодом от поздних времен Второго Храма до III века нашей эры — примерно со времени жизни Иисуса до около 300 года н.э.

Многие из этих произведений считались противоречивыми или еретическими, ведь предлагали радикально другие представления об ангелах, великанах, Иисусе и происхождении человечества.

Они открывают мир конкурирующих идей о вере, морали и божественном вмешательстве — идеях, которые в конце концов были отвергнуты ранними церковными лидерами.

В одних текстах речь идет о половых связях небесных существ с людьми, в других Иисус предстает способом, противоречащим Новому Завету, а знакомые библейские персонажи изображены в совсем других ролях.

Несмотря на значительное влияние одно время, эти тексты впоследствии исключили из иудейских и христианских священных писаний, оставив после себя лишь фрагменты или упоминания в исторических источниках.

До наших дней они дошли преимущественно в виде рукописей — в частности, среди свитков Мертвого моря — или отдельных копий, сохраненных определенными общинами, например, эфиопскими христианами.

Одним из самых известных таких произведений является Книга Еноха, в которой подробно описаны таинственные нефилимы — великаны, вскользь упомянутые в Ветхом Завете.

Согласно книге, 200 падших ангелов взяли себе в жены человеческих женщин и родили от них детей, которые стали жестокими великанами и уничтожали ресурсы человечества.

Бог приказывает архангелу Михаилу связать этих ангелов, а сами нефилимы погибают во время Всемирного потопа.

Хотя Книга Еноха не входит в большинство иудейских и христианских канонов, в древности ее широко читали, а для Эфиопской православной церкви она и ныне имеет канонический статус.

В то же время этот текст не был принят из-за противоречивых апокалиптических видений, развитой ангелологии (в частности мотива Стражей), мистических тем и вероятных богословских несоответствий формируемым доктринам.

Другие произведения предлагают неожиданные образы Иисуса. В “Апокалипсисе Петра”, написанном во II–III веках, Иисус изображен смеющимся во время распятия. Это отражает гностические убеждения об иллюзорности его физического тела.

В тексте Петр спрашивает: "Что я вижу, Господи? Это Тебя схватили? … Кто радующийся и смеющийся над крестом?"

"Апокалипсис Петра" был исключен из Библии из-за богословских разногласий - в частности намеки на всеобщее спасение всех и трактовку распятия, по которому страдал только человеческий Иисус, а не божественный Христос. Это противоречило формированию ортодоксального христианского учения.

Ранее из известных фрагментов рукописи Евангелия от Фомы, посвященной детству Иисуса, было обнаружено только в 2024 году и описывает одно из ранних чудес Иисуса. / © Daily Mail

Еще один радикальный отход от привычного образа представляет Евангелие детства Фомы, которое сосредотачивается на ранних годах жизни Иисуса и наделяет его сверхъестественными способностями.

Юный Иисус оживляет глиняных птиц, наказывает детей и взрослых, ослепляет обидчиков, а впоследствии отменяет собственные действия, даже воскресая упавшего с крыши человека.

В то же время текст показывает и темную сторону: Иисус становится мстительным и наказывает ребенка смертью за случайный удар. Когда жители села жалуются Иосифу и Марии, Иисус поражает их слепотой.

В другом эпизоде Иосиф приводит Иисуса к учителю, чтобы тот научил его алфавиту, но мальчик насмехается над наставником, доводя его до раздражения.

Эта книга начинается с пятилетнего возраста Иисуса, тогда как в канонической Библии первое упоминание о нем появляется в 12 лет.

Ранняя Церковь отвергла Евангелие детства Фомы из-за образа агрессивного, капризного Иисуса и противоречия ортодоксальному учению. Поздняя дата написания и связь с гностичной литературой лишь усилили убеждение в его недостоверности.

Пожалуй, самым противоречивым является Евангелие от Иуды, заново открытое в 1970-х годах в известняковом ящике близ Нила.

Этот текст не был написан апостолом Иудой — предателем Иисуса, однако радикально переосмысливает его роль.

В отличие от канонического Нового Завета, здесь Иуда Искариот предстает как избранный ученик, которому Иисус поручил измену по воле Бога.

Иисус говорит ему: “Ты станешь тринадцатым… тебя проклянут следующие поколения, но ты будешь владычествовать над ними”.

В этом Евангелии Иуда изображен как тот, кто лучше других учеников понимает миссию Иисуса, бросающую вызов многовековым традиционным толкованиям.

Эти утраченные книги — будь то рассказы об ангелах и великанах или альтернативные интерпретации жизни и миссии Иисуса — дают увлекательное представление о многообразии ранней иудейской и христианской мысли.