Дружба с чайками ценой в $1 тысячу: автралийский блоггер оригильно хотел завоевать доверие птиц

Дружба с чайками ценой в $1 тысячу: автралийский блоггер оригильно хотел завоевать доверие птиц

На кадрах виден мужчина, закопанный по шею в песок, а сверху посыпанный множеством снеков.

В австралийском городе Голд-Кост пранкер решил стать "закуской" для чаек на пляже.

Об этом сообщает Nine News.

На кадрах виден мужчина, закопанный по шею в песок, а сверху посыпанный множеством снеков. На чипсы и картофель фри интернет-комик потратил почти тысячу долларов. Свою проделку мужчина назвал "последним научным экспериментом", чтобы увидеть, сможет ли он "завоевать доверие птиц". Непонятно, что показали окончательные результаты "эксперимента".

Стая птиц просто воспользовалась возможностью наесться и улетела.

Видео Daily Mail

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