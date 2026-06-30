Дружба жениха затеяла кровавую стрельбу прямо на свадьбе: причиной стало замечание

Дикий случай на свадьбе в США: дружба жениха открыл огонь по гостям, которые попросили его не есть фрикадельки руками / © pexels.com

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В США празднование свадьбы в городе Милвоки (штат Висконсин) завершилось стрельбой и госпитализацией двух гостей с огнестрельными ранениями.

Об этом пишет Daily Mail.

Дружек жениха, 41-летний Томас Уильямс во время свадьбы стрелял в двух человек. Якобы двоюродная сестра невесты сказала Уильямсу перестать есть фрикадельки руками и пользоваться вилкой.

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Женщина рассказала полиции, что видела Уильямса на кухне, который ел руками, и сказала ему воспользоваться тарелкой и вилкой, после чего он якобы ударил ее.

Далее ее зять вмешался в потасовку, и именно тогда Уильямс открыл по ним выстрелы. Женщину ранили в руку и ногу, а ее зятя в затылок. Обеим оказали медицинскую помощь в ближайшей больнице.

На записях камер видна отчаявшаяся невеста возле места проведения мероприятия.

По словам прокуроров, невеста была свидетелем стрельбы и пошла за Уильямсом во двор после того, как он устроил стрельбу. Невеста якобы подралась с Уильямсом у его машины, выхватила его брелок с ключами, чтобы не дать ему уехать, поэтому он скрылся с места происшествия пешком. Где был в это время жених, не указывается.

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Злоумышленника пока еще не арестовали.

Ранее мы писали, что невеста сняла свадьбу на старую камеру покойного папы и была в шоке от увиденного на фото.

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