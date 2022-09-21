"Дружеский огонь": в Екатиренбурге задержала "Z-патриотов", вышедших за мобилизацию (видео)

Российские силовики, которые стали массово задерживать протестующих, не захотели разбираться кто свой, а кто чужой.
В российском городе Екатеринбурге на акцию протеста вышли несколько десятков митингующих, выступавших против объявления в стране мобилизации. Однако не обошлось и без конфуза.
На митинг вышли и трое сторонников агрессии России. Два молодых парня были одеты в кофты с надписью "Армия России".
"Мы не л*хи и черти. Мы поедем все и будем защищать Россию. Нам п**уй. Я завтра уже еду в Украину", – говорит на камеру один из них. На видео видно, что "Z"-фанаты изрядно выпили.
Однако российские силовики, которые стали массово задерживать протестующих, не захотели разбираться кто свой, а кто чужой. Как следствие, пьяных "Z-патриотов" задержали и силой завели в автозак.
Напомним, сегодня, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.
Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.
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