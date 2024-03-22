Дружили 10 лет: подросток шокирован, что его лучший друг на самом деле наемный актер

Подросток остался "с разбитым сердцем" после того, как узнал, что его лучший друг в течение десяти лет был актером, которого наняла его тетя.

Лоусон Сполонски, пользующийся TikTok под ником @Lawsonspolansky, поделился своей шокирующей историей в видео, которое просмотрели более миллиона раз.

В ролике под названием "Я наконец-то готов поделиться с вами этой ужасной историей" Лоусон рассказывает, как все началось в июле в 2012 году, когда ему было всего пять лет. Он говорит, что был немного непослушным в школе и имел некоторые проблемы с поведением.

Однажды его тетя Джека усадила его и сказала, что ему нужно "стать лучше". Через несколько дней, играя на турнике, Лоусон упал и повредил колено. Он утверждает, что к нему подошел светловолосый мальчик и начал дразнить его, когда он плакал. Потом подошла мама мальчика и помогла ему.

Это случилось, когда няня Лоусона была в общественном туалете парка, передает Wales Online. Когда начался новый школьный семестр, Лоусон увидел, что тот самый светловолосый мальчик, которого в этой истории он называет Декстером, был в его классе. Они даже сидели рядом.

С тех пор они стали хорошими друзьями, и Лоусон начал "намного лучше учиться в школе". В 2018 году Декстер сказал Лоусону, что получил большой подарок на день рождения в виде денег и хочет потратить их на путешествие в Париж, Испанию и Калифорнию вместе с ним. "Я был в шоке, мне показалось, что это безумие", — сказал Лоусон.

Декстер попросил Лоусона составить список всех вещей, которые он хотел бы взять с собой в поездку. Но когда наступил следующий учебный день, Декстер сказал, что не думает, что они смогут поехать. Когда Лоусон спросил почему, тот ответил, что его друг "придумает все эти странные причины", например, что он очень болен или ему нужно поехать в лагерь.

Вскоре Лоусон отмахнулся от поездки и сказал "неважно". Когда Тиктокер рассказал об этом своему отцу, мужчина сказал: "Ты же знаешь, что такое случается... Жизнь подкидывает нам сюрпризы". На следующий день отец Лоусона показал ему фотографию его родной тети в Instagram с Декстером и его матерью на отдыхе в Голливуде. Лоусон позвонил Декстеру и получил ответ, что с поездкой произошла "путаница".

Тиктокеру захотелось узнать, что же происходит, и он спросил своего отца. Отец сказал, что был лишний билет, который должен быть для него, но в итоге он достался тете Лоусона. Поездка была наполовину деловой, наполовину развлекательной. Мама Декстера вроде бы искала дом, который хотела купить в Калифорнии.

Спустя годы, в 2021-м, Лоусон начал встречаться с парнем, работавшим чистильщиком бассейна в семье Декстера. Он говорит, что тогда он узнал подлинную историю своей дружбы с Декстером. Лоусон утверждал, что его близкий друг Декстер был нанят его тетей, чтобы стать его лучшим другом. Лоусон рассказал, как его тетя устроила "маму" Декстера, которая была менеджером производственной компании, чтобы она работала с ним и помогла вылепить из Декстера идеального друга.

Делая это эмоциональное видео еще более трогательным, он рассказал, что терапевт, к которому он обратился за советом, оказалась сестрой менеджера Декстера. Лоусон говорит, что он рассказал Декстеру об этих обвинениях и утверждает, что Декстер их подтвердил. Заметно расстроенный, тиктокер раскритиковал свою тетю Джеку и Декстера, неуверенно заявив: "Я никогда не знал настоящей дружбы, поэтому благодарю тебя, тетя Джека", а затем добавил: "Я не знаю, что мне теперь делать".

Зрители были ошеломлены неистовым признанием Лоусона. Один из них задумчиво прокомментировал: "Не могу поверить, что они позволили продолжаться этому так долго". Другой пожалел: "У меня буквально отвисла челюсть. Мне очень жаль, что кто-то сделал это с вами". Еще один юзер поделился: "Ладно, это безумие, но знал ли об этом Декстер? Ведь ему было всего 5 лет".

Очевидно, Декстеру все это время подыгрывала его настоящая мама. Как объяснил Лоусон: "Его настоящая мама (женщина, которую я никогда не встречал, а только знал менеджера, которая вела себя как мама) подписала его на это, и когда он стал достаточно взрослым, он просто ушел с этим". Оглядываясь назад, Лоусон считает, что его тетя была главным архитектором этой замысловатой шарады, тогда как его мать была категорически против.

Напомним, женщина пролетела более 11 часов ради первого свидания, но это была катастрофа. Она рассказала, что именно произошло, и почему вместо влюбленности испытала разочарование.

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