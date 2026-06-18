Дружили всю жизнь и не знали, что являются братьями: правду раскрыл ДНК-тест

ДНК-тест позволил братьям найти друг друга / © Getty Images

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Британец Грэм Херси в 60 лет попал в больницу из-за сердечной недостаточности. Осознавая, что каждый день его жизни может стать последним, он решил наконец закрыть вопрос, мучивший его с раннего детства: действительно ли мужчина по имени Джо Херси был его родным отцом . Ответ, который он получил, оказался значительно масштабнее, чем он ожидал.

Об этом пишет Daily Mail.

Рыжие волосы, не дававшие покоя

Сомнения появились еще в детстве из-за ярко-рыжих волос, которые Грэм явно не мог унаследовать от темноволосого Джо. Но мать отрицала измену и оправдывалась генетикой: мол, рыжий ген есть в ее семье, и у обеих ее сестер тоже рождались рыжие дети. Сомнения мужчины притихли, но никуда не исчезли.

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После родов мать Грэма страдала тяжелыми психическими расстройствами и некоторое время находилась в клинике, поэтому о новорожденном Грэме и его четырех сестрах заботился отец. И эта нагрузка и постоянный контакт с младенцем лишь усугубили его сомнения в своем отцовстве. Тогда Джо принес новорожденного к соседям, семье Джойсов, и просто сказал: «Ребенок не мой!»

А Джойсы не отказались — и ухаживали за чужим малышом почти год. Интересно, что всего через три месяца в семье Джойсов родился собственный сын Дэвид. Мальчики, появившиеся на свет с разницей в несколько месяцев, в буквальном смысле делили одну люльку на двоих и выросли неразлучными, как настоящие братья. Когда Грэма в конце концов вернули в родительскую семью, его ждало холодное детство без особой теплоты и заботы. Зато дружба с Дэвидом оставалась едва ли не единственной отдушиной.

В 1984 году, когда обоим было по 18, пути ребят разошлись. Дэвид пошел служить в армию, а Грэм женился. Связь между ними оборвалась на сорок лет.

«Привет, брат»

Больничная койка и мысли о собственной смертности заставили Грэма наконец-то действовать. Он нашел Дэвида на платформе для поиска работы Indeed и предложил обоим сдать ДНК-тест — просто чтобы узнать правду наверняка. Через три недели после отправки образцов Дэвид позвонил Грэму и его первые слова были «Привет, брат!»

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Оказалось, что отец Дэвида — тот самый сосед, который почти год воспитывал чужого малыша — и есть настоящий, биологический отец Грэма. Внебрачная связь с соседом и дала начало истории, которую семья скрывала шесть десятилетий.

Братья навсегда

Оба мужчины, которые могли бы объяснить эту историю со своей стороны, уже не узнали правды до конца: Джо Херси умер в 2009 году от рака легких, а отец Дэвида еще в 2000-м. Без живых свидетелей некому было устраивать семейные разборки или кого-то винить — Грэм и Дэвид просто решили радоваться тому, что оказались братьями.

Грэм позвонил сестрам и прямо сказал: отец, которого они знали — не его отец, а настоящим является отец Дэвида. Реакция оказалась удивительно теплой: обе семьи приняли новость с пониманием и даже создали общий семейный чат для общения.

После успешного лечения сердца и возвращения родного брата Грэм говорит, что чувствует себя совсем новым человеком, а Дэвид шутит, что теперь потребует от брата задолженности за подарки на Рождество и дни рождения за все пропущенные годы.

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Напомним, братья-близнецы не знают, кто из них стал отцом ребенка, после того как оба спали с женщиной. Тест ДНК признал их обоими отцами одного ребенка.

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