"Друзья считали нас дураками": британец с украинкой вернулись жить в Одессу во время войны

Джон и Лилия / © BBC

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Британец Джон Голмс и его украинская жена Лилия уехали из Одессы в начале полномасштабного вторжения России, но после четырех лет в Великобритании решили вернуться в Украину. По словам Джона, несмотря на опасность, именно Украина остается их домом.

Об истории супругов рассказывает BBC.

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Возвращение в Одессу после четырех лет в Британии: что заставило супругов снова выбрать Украину

В феврале 2022 года 74-летний Джон Голмс и его 64-летняя жена Лилия уехали из Одессы из-за полномасштабного вторжения России. Супруги нашли убежище в британском городе Галл, где Джон родился и вырос.

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До войны мужчина прожил в Украине 30 лет. Здесь он познакомился с Лилией, с которой обустроил совместную жизнь в Одессе.

За четыре года жизни в Великобритании супруги так и не смогли привыкнуть к мнению, что их дом теперь далеко. Лилия несколько раз возвращалась в Украину, чтобы увидеться с родными и провести время на родине. После пятой такой поездки Джон понял, что сам хочет вернуться, и предложил жене снова обустроить совместную жизнь в Одессе.

Джон и Лилия / © ВВС

«Наши друзья считали нас дураками из-за того, что мы возвращаемся в Украину. Но мы чувствовали, что мы должны вернуться. Да, это опасно. Да, над головой летают дроны. Да, слышны взрывы. Но нужно просто продолжать жить и делать все возможное. Наш дом — это Украина», — рассказал Джон в комментарии BBC.

«После ее пятой поездки я сказал: „Возможно, нам следует вернуться вместе“. Теперь мы снова здесь. И очень рады, что вернулись», — вспоминает мужчина.

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В Одессу Джон и Лилия вернулись в мае 2026 года. Они имеют квартиру в центре города, неподалеку от офиса своей судоходной компании, а также дом в селе примерно в 32 километрах от Одессы.

Из-за российских атак большую часть времени супруги проводят в деревне. Однако там регулярно сталкивается с воздушной угрозой.

«Каждую ночь слышно, как над головой пролетают дроны. После перехвата российских беспилотников их обломки не раз падали в нашем саду», — рассказал Джон.

Обломки русского дрона / © BBC

Несмотря на опасность, супруги восхищаются стойкостью украинцев. По словам Лилии, война стала частью повседневности, но люди продолжают работать, учиться и находить занятия, помогающие отвлечься от пережитого.

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«Жизнь продолжается. Иначе и быть не может. Война стала частью обыденности. Дети ходят в школу даже во время воздушных тревог. Люди пытаются чем заниматься. Мы работаем, выращиваем клубнику. Делаем все, чтобы отвлечься от происходящего», — рассказала она.

Джон также не скрывает восхищения украинцами: «Это невероятные люди. Я имею к ним только восхищение».

Полномасштабная война существенно ударила и по судоходному бизнесу Джона и Лилии. По словам мужчины, сейчас из Одессы вывозят гораздо меньше грузов, а зерно, которое до войны экспортировали через порт, через российские атаки перевозят преимущественно по Дунаю.

«Мы держимся на плаву благодаря определенным объемам работы с Грецией», — отметил Джон.

Супруги также внимательно следят за мирными переговорами между Украиной и Россией при посредничестве США. Джон говорит, что украинцы стремятся к завершению войны, однако не менее важным для них остается вопрос будущей безопасности страны.

Что британец думает об усталости украинцев от войны и угрозе нового нападения России

По словам Джона Голмса, украинцы демонстрируют незаурядную стойкость, но постоянные обстрелы и длительная война истощают людей. Жизнь остается сложной, а найти работу непросто. Несмотря на это, украинские стремятся сохранить свою страну, ее суверенитет и демократические свободы.

«Украинцы демонстрируют настоящую стойкость, но в целом они устали от войны и постоянных атак. Жизнь непростая, найти работу тяжело, но люди действительно полны решимости сохранить свою страну, ее суверенитет и демократические свободы», — подчеркнул Джон.

Он добавляет, что люди опасаются повторного российского вторжения в будущем. Поэтому завершение боевых действий само по себе не гарантирует чувство безопасности.

«Мы не хотим, чтобы россияне вернулись через два-три года и снова попытались напасть», — сказал мужчина.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал похожую историю британки Элли, почти восемь лет живущей в Украине вместе с украинским мужем. Супруги живут в Измаиле в Одесской области. Женщина объясняет, что не хочет покидать страну, поскольку считает ее своим домом. По ее словам, тем, кому никогда не приходилось покидать родной дом, сложно понять, насколько болезненным может быть такое решение.

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