Друзья совершили шестидневное велопутешествие по стране голышом – фото

Двое друзей вызвали ажиотаж во время шестидневного велопутешествия тандемом – оба полностью голые.

Об этом пишет New York Post.

36-летний Нил Кокс и его подруга, 25-летняя Джей Антик, отправились в 418-километровое путешествие голышом из Глостера в Лэндс-Энд, Великобритания.

Оба они нудисты, то есть любят проводить время в обнаженном виде, и хотели увидеть естественную красоту юго-запада Англии.

Нил и Джей проехали голышом на велосипеде через Глостер в Бристоль, посетили Мэндипс и остановились в Гластонбери. Несколько ночей пара провела в кемпинге, другие – в отелях или B&B, и даже совершила несколько голых походов по магазинам или выпивали в барах во время путешествия.

Нил Кокс и Джей Антик / Фото: Daniel Dayment/SWNS

Сейчас они находятся в Корнуолле, на последнем этапе своего цикла, и говорят, что реакция на них пока что была "чрезвычайно положительной".

Нил, финансовый работник из Стока, Восточный Чешир, рассказал: "В 2022 году мы совершили велопробег в Лэндс-Энд и собрали около 5 тысяч фунтов стерлингов (6600 долларов США). На этот раз это было больше для удовольствия. Мы получили разные отзывы. Люди в социальных сетях всегда имеют свое мнение, но мы не получили много негативных отзывов. Люди в подавляющем большинстве положительно настроены, это было немного ошеломляюще. В Бристоле люди были безразличны, но именно этого мы и хотим, чтобы было на самом деле. Были моменты, когда я волновался из-за негативной реакции, но это все было в моей голове. После того, как мы прошли через Гластонбери, мы оделись – но только потому, что было ветрено и капал дождь!".

Нил Кокс и Джей Антик / Фото: Daniel Dayment/SWNS

В субботу Нил отправился с Джей, которая родом из Пекхэма на юго-востоке Лондона, и они поехали на велосипедах в Бристоль – перед тем, как пойти на вечернюю выпивку. Они пошли голышом выпить в несколько центральных баров Бристоля и говорят, что реакция была преимущественно "безразличной" — их просто оставили наедине, чтобы они могли продолжить свой вечер.

Воскресенье они провели, работая над логистикой остального маршрута, а в понедельник отправились в Мендип-Хиллз, Сомерсет. Несколько ночей они провели в кемпинге, а остальные – в гостиницах или пансионатах, в зависимости от погоды и месторасположения.

На следующий день по пути в Калломптон, графство Девон, они остановились в Гластонбери, где перекусили и погуляли по магазинам города.

Нил сказал: "У Гластонбери все было почти слишком позитивно. Одна женщина даже поблагодарила нас. Куда бы мы ни шли, люди оглядываются – я думаю, некоторые просто удивляются, когда видят двух людей в тандеме. Поэтому им еще смешнее видеть двух голых людей в тандеме".

Нил Кокс и Джей Антик / Фото: Daniel Dayment/SWNS

Сейчас, когда их маршрут близится к концу, пара была приятно удивлена личной положительной реакцией. Нил сказал, что люди в социальных сетях были менее увлечены их обнаженностью, когда он поделился их путешествием в местной группе на Facebook. Один из пользователей прокомментировал: "Вам может нравиться видеть друг друга голыми, но это не значит, что мы хотим этого. Имейте больше уважения к другим людям!". Другой добавил: "Я никогда не понимал потребности людей привлекать к себе внимание, ничего не предлагая остальному обществу". Но другие встали на их защиту – один сказал: "Они молодцы!", а другой добавил, что это "хорошо противостоять изображению тел в СМИ в наши дни".

Нил объяснил, что их натуризм не должен никого оскорблять – это просто естественный образ жизни: "Я не думаю, что обнаженные тела – это плохо или опасно. Это не сексуальная вещь – у меня есть девушка, с которой мы встречаемся 10 лет, и она не против, чтобы я ездил в путешествия с другими женщинами, потому что знает, что это здоровая вещь, и в этом нет ничего плохого. В мире существует много проблем, связанных с образом тела, и если мы можем сделать что-то, чтобы заставить людей думать, что со всеми телами все хорошо, то это хорошо".

Нил Кокс и Джей Антик / Фото: Daniel Dayment/SWNS

Джей сказала: "Это был хороший поворотный момент для меня с точки зрения моего собственного образа тела и уверенности в себе. Я где-то слышала, что якобы большее количество несексуальной обнаженности может оказать хорошее влияние на самооценку других людей. Я думаю, что это всегда хорошо в наш время".

Нил поделился: "Я чувствую себя счастливее и менее напряженно, когда я обнажен. И большинство людей, кажется, поддерживают это".

Напомним, в мае футбольная команда сыграла перед публикой без одежды. Соперники сборной были одеты.

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