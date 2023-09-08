Друзья жениха-изменщика рассказали на свадьбе о его 40 мерзких поступках на мальчишнике

Свадебный диджей рассказал о самых драматических возражениях против брака, свидетелем которого он когда-то был.

Мексиканский DJ Lost One поделился в своем TikTok, что все 14 друзей жениха остановили свадьбу и предъявили против него более 40 обвинений в непристойных действиях, которые он сделал во время своего мальчишника.

"Они такие: "Слушай, нам очень нравится невеста. Она действительно классная. Она нам как младшая сестра. И мы просто не можем продолжать то, что он сделал на вечеринке", – вспомнил DJ.

Затем группу отвели в заднюю комнату, где друзья признались, что будущий муж изменил невесте. Они сказали, что все началось в клубах, но он также "поехал в несколько гостиниц, а не только в одну", и посоветовали невесте посмотреть выписки с его кредитной карты.

По словам диджея, мужчины составили список из 40 правонарушений со стороны жениха, в том числе то, что он "нюхал вещества из ягодиц женщины".

Неудивительно, что свадьбу отменили – хотя диджей радовался, что все же полностью получил оплату за свои услуги.

Пользователи TikTok были шокированы историей, но похвалили друзей жениха за честность.

Очень мило с их стороны так заботиться о ней. Большинство ребят ничего не сказали бы

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Поздравляю невесту с тем, что она сбежала из этого ада

Напомним, мужчина узнал об изменах жены благодаря Google Maps. Он не ожидал увидеть, что его возлюбленная сидит на скамейке с любовником.

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