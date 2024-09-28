Дубайский миллионер купил любимой личный остров, чтобы она могла носить бикини – видео

Жена дубайского миллионера, которая часто хвастается своим экстравагантным стилем жизни в Интернете, поделилась новым видео, где заявила, что ее муж купил остров лишь для того, чтобы она могла носить бикини в одиночестве.

26-летняя Суди Аль-Надак, ранее назвавшая 7 "изнурительных требований" к себе, поделилась в Instagram видео с частного неизвестного острова с подписью: "POV: Ты хотела носить бикини, поэтому твой муж-миллионер купил тебе остров".

На видео видно, как пар летит на тропический остров, на котором, похоже, есть частная резиденция, встроенная в скалу, с высокими пальмами и видом на лагуну.

"Это была его лучшая инвестиция", – написала Суди.

Впрочем, не все пользователи смогли порадоваться за женщину. В комментариях многие назвали это расточительной демонстрацией богатства и способом выставить напоказ роскошный образ жизни.

Просто пойти на пляж или в бассейн? Это хорошо, но ты должна пожертвовать деньги бедным людям

С такой женщиной ему недолго быть миллиардером

Лучше сохрани свои деньги и инвестируй их

Блогерша часто делится фрагментами своего роскошного образа жизни, который содержит экстравагантный шопинг, роскошные автомобили и первоклассные путешествия в разные уголки мира. Несмотря на то, что ее часто критикуют за то, что она выставляет напоказ свое богатство, она, похоже, не учитывает это и не извиняется за свой роскошный образ жизни.

Примечательно, что британка Суди переехала в Дубай с семьей, когда ей было шесть лет, и познакомилась со своим мужем Джамалем Аль Надаком, когда оба учились в университете восемь лет назад. Она замужем за Джамалем в течение последних трех лет. В браке пары действуют такие правила, как отсутствие друзей противоположного пола, знание паролей друг друга и постоянное предоставление друг другу информации о своем местонахождении.

Напомним, Google заплатила 2,7 млрд долларов. за возврат программиста, который уволился. Случилось это после того, как ему было отказано в просьбе выпустить чат-бот, который он разработал вместе с коллегой.

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