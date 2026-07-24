Думаете, что входите в 1% самых умных? : пройдите простой тест и проверьте себя

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Проверка собственного интеллекта и логического мышления— это всегда увлекательный вызов для всех, кто любит сложные задачи.

Думаете, что у вас достаточно сообразительности, чтобы войти в сообщество самых умных? Пришло время убедиться в этом и устроить настоящую тренировку для ума.

Этот тест содержит 20 логических задач из известного телешоу «Клуб 1%». В самом начале вас ждут относительно лёгкие задачи, под силу большинству, однако не спешите расслабляться. С каждым следующим шагом головоломки будут становиться всё сложнее, требуя всё большей изобретательности и гибкости мышления. В этой игре решающую роль играет не ваша эрудиция или багаж знаний, а умение строить логические цепочки.

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Вам придётся искать замаскированные детали, мыслить максимально нестандартно, обходить хитроумные ловушки и подвергать сомнению первые догадки, которые приходят в голову.

Большинство участников сдаются и допускают ошибки за шаг до финиша. Сможете ли именно вы преодолеть все уровни сложности и подтвердить, что входите в один процент избранных?

Не торопитесь, взвешивайте каждый шаг и проверьте, на что способен ваш мозг. Удачи!

1. Какой камин в гостиной самый уютный?

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А

B

C

D

2. Какой детский предмет получается, если соединить эти два изображения?

Песочница

Песчаный замок

Сундук с сокровищами

Коробка с игрушками

3. Хотя некоторые из них были повернуты, три из этих изображений пятен краски имеют абсолютно одинаковые формы. Какое из них отличается?

A

B

C

D

4. Вы видите своего друга через окно офиса: он стоит у знака «Выход». Он не может найти выход, поэтому просит вас о помощи. Куда ему сказать, чтобы он повернул и вышел?

Слева

Справа

5. Если повернуть все эти формы на 180 градусов, какая из них будет выглядеть иначе?

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A

B

C

D

6. Если это постер к фильму «Легион 2», то какой из приведённых ниже вариантов является постером к фильму «Легион 5»?

Постер к фильму «Легион 2»

Выберите ответ, который, по вашему мнению, является правильным:

Рисунок 1

Рисунок 2

Изображение 3

Изображение 4

7. Первая группа изображений здесь образует слово «намисто» (PENDANT). Какую букву следует вписать в пустую ячейку второй группы, чтобы завершить ещё одно слово из семи букв? (подсказка: слова должны быть на английском языке)

E

O

A

I

8. Если последний вопрос, который мы задали в этой передаче, был статистически в два раза сложнее остальных, то каким должно быть новое название передачи?

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Клуб «2%»

Клуб «0,5%»

Клуб «0,01%»

Клуб «4%»

9. Какой продукт логично следует за предыдущим в последовательности?

Rhubarb (ревень)

Strawberry (клубника)

Blueberry (черника)

Lemon (лимон)

10. Секретный агент оставил вам загадочное сообщение, изображённое ниже. Во сколько он просит вас встретиться с ним?

4:45

5:00

7:30

6:45

11. Джесси исполняется 5 лет. Если сложить все свечи с её тортов, включая сегодняшний торт, сколько свечей у неё было за всю жизнь?

10

20

15

14

12. Три упомянутых здесь предмета имеют что-то общее. Какой из этих других предметов имеет с ними что-то общее?

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Eagle (орел)

Razor (бритва)

Bulb (лампочка)

Eraser (ластик)

13. В каком числовом столбце содержатся только символы, которые не совпадают с символами другого столбца?

1

2

3

4

5

14. Здесь изображено 9 прямоугольников одинакового размера. Сколько меньших прямоугольников на рисунке?

9

10

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2

5

15. Если записать названия всех семи дней недели на английском языке, то какая гласная встречается ровно четыре раза?

A

E

U

O

16. Если удалить из этого слова трехбуквенное рогатое животное, какое распространённое шестибуквенное слово у вас получится? (ответ будет на английском языке)

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GAMING (игры)

GARDEN (сад)

GENIUS (гений)

MUSING (размышления)

17. В стихотворении ниже последняя строка случайно оказалась обрывочной. Исходя из структуры стихотворения, сколько слов не хватает в последней строке?

Перевод: Ты можешь поверить, что мы женаты уже восемь лет? Двое детей. Три разных квартиры. И как минимум двенадцать разных декоративных подушек на кровати. Может, нам стоит избавиться от восьми из них? В остальном наш брак на «десятку», и…

2

1

4

3

18. Сколько миль от того места, откуда ты начал, ты?

Перевод: вы идёте 5 миль на север, поворачиваете на восток и идёте 7 миль. Затем поворачиваете на юг и идёте 13 миль. Поворачиваете на запад и идёте ещё 13 миль. Повернув на север, вы идёте 8 миль, после чего поворачиваете на восток и идёте 6 миль.

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25

0

15

30

19. Если заставить человека, находящегося на вершине, спуститься с этой буквенной горы по правильному пути (словом CORRECT), то какое слово будет рядом с ним на этом пути?

BOTTOM (нижний, низина, основа)

SUMMIT (вершина)

HEIGHT (высота)

VALLEY (долина)

20. Какое распространённое слово можно образовать из трёх букв английского алфавита, которые не используются в приведённом ниже предложении?

Перевод: рецепт очень быстрой джамбалай от Зика никто не смотрел

ПРОСМОТР

СР

FOX

ВС

Ответы — проверьте себя

Вопрос № 1: единственный настоящий камин — это тот, что указан в ответе B. Первый — на телевизоре, второй — на экране телефона, а последний — дисплей электрического камина.

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Вопрос № 2: песочница .

3-й вопрос: в D синее пятно было смещено, а желтые и зеленые также отличаются.

4-й вопрос: с нашей точки зрения стрелка знака указывает налево, но мужчине нужно повернуть направо, чтобы выехать.

Вопрос № 5: если повернуть вариант C на 180 градусов, фиолетовый кружок окажется не в том же положении.

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6-й вопрос: все они составляют слово LEGION и добавляют римскую цифру для сиквела. После удаления слова LEGION останется только V, то есть 5 в римской цифре.

7-й вопрос: первая группа — это pen (ручка), буква «D» и ant («муравей»): PEN-D-ANT. Во второй группе с одной стороны находится cat (кошка), а с другой — log. Поставьте букву A посередине между CAT и LOG, и получится слово «каталог».

Вопрос № 8: если бы последний вопрос был статистически в два раза сложнее, то в два раза меньше людей ответили бы правильно. Половина от 1% — это 0,5%.

Вопрос № 9: первая буква в названии каждого блюда обозначает блюдо, изображённое первым в строке. В верхнем ряду написано CORN, а во втором — PEAR, поэтому последнее изображение должно быть продуктом, название которого начинается на букву «R».

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Вопрос № 10: секретный агент просит вас встретиться с ним в четверть — $2 — $5 или в четверть пятого (4:45).

Вопрос № 11: она съела пять тортов, поэтому количество свечей на них составит: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.

Вопрос № 12: Слова TOMATO, ONION и SALSA начинаются и заканчиваются одними и теми же двумя буквами, как и слово ERASER.

Вопрос № 13: в столбцах 1 и 5 встречается общий амперсанд (&), а в столбцах 2 и 3 — косая черта (/). Однако все символы в столбце 4 являются уникальными для этого столбца.

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Вопрос № 14: имеется девять больших прямоугольников и девять меньших внутренних прямоугольников, образованных наложением больших.

Вопрос № 15: есть восемь «а», три «е», одна «о» и ровно четыре «u» — одна во вторник (Tuesday), одна в четверг (Thursday) и по одной в субботу и воскресенье (Saturday and Sunday).

Вопрос № 16: рогатое животное — это RAM. Уберите R, A, M — и вы получите GENIUS (гений).

Вопрос № 17: количество слов в каждой строке соответствует числу, указанному в этой строке. Последняя строка относится к числу десять, но там всего семь слов — значит, три слова отсутствуют.

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Вопрос № 18: 0 — ты вернулся туда, откуда начал.

Вопрос № 19: если отправить скалолаза вниз по буквам слова CORRECT, буквы слева от этого маршрута образуют слово BOTTOM.

Вопрос № 20: буквы , которых нет в этом предложении, — это F, O и X.

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