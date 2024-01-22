Думал, что попал камень: студент в течение 4 дней не знал о пуле в мозгу (фото, подробности)

Он даже плавал и гулял с друзьями.

В Бразилии студент университета провел четыре дня с пулей в мозгу, ошибочно думая, что в голову попал камень.

Об этом пишет Daily Star.

21-летний Матеус Фасио вел себя как всегда, прежде чем узнал правду, даже ходил купаться и тусоваться с друзьями. И только когда у него возникли проблемы с правой рукой, он обратился за медицинской помощью.

После двухчасовой операции пулю наконец-то вытащили. Парень провел в реанимации два дня.

Матеус Фасио / Фото: dailystar.co.uk

Нейрохирург Флавио Фалькомета, который оперировал Матеуса, сказал: "Часть пули пробила его мозг, что привело к сдавлению в этой области и привело к непроизвольным движениям его руки. Если бы она оказалась в нескольких миллиметрах от того места, где остановилась, это могло бы привести к намного серьезнее повреждению, в результате чего его рука или одна сторона тела была бы парализована".

Матеус Фасио / Фото: dailystar.co.uk

Полиция выясняет, откуда взялась пуля. Они установили, что у Матеуса выстрелили в канун Нового года.

Студент рассказал бразильскому телешоу Jornal Nacional: "Я думал, что это камень, что-то такое. Это было похоже на звук взрыва, когда взрывается бомба, но внутри моей головы. Кровотечение остановилось, мы ушли, я принял душ и пошел на вечеринку".

В первый день нового года Матеус и его приятели вернулись на пляж. К 2 января он вернулся в свой родной город Хуис-де-Фор в Минас-Жерайс.

Матеус Фасио / Фото: dailystar.co.uk

Он обратился в больницу 4 января, когда его правая рука отвисла и начались мышечные спазмы. Обнаружив, что пуля в мозгу вызвала его симптомы, полиция приняла у него заявление.

Его мама, Лусиана Фасио, выразила свое облегчение, сказав: "Непонятно, как кто-то может иметь пулю в голове четыре дня и выжить. У меня такое ощущение, будто мой сын родился заново".

Напомним, врачи провели успешную операцию по ампутации лишних конечностей у собаки с шестью лапами. Были две процедуры, которые длились около двух часов.

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