Беременность / © ТСН.ua

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28-летняя Хелен Дейл из штата Иллинойс, США, категорически не хотела детей и даже не подозревала, что беременна. В течение девяти месяцев у нее не появлялся заметный живот, не было типичных симптомов беременности, а менструации, по ее словам, продолжались регулярно. Но в ноябре прошлого года женщина очнулась от сильной боли и решила, что у нее аппендицит. За десять минут она родила дочь в собственной ванне.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Скрытая беременность: почему женщина не заметила, что ждет ребенка

Как пишет Daily Mail, Хелен Дейл работает офис-менеджером и барменкой. Со своим парнем Джастином Хайлом она познакомилась всего за 11 месяцев до рождения дочери. Пара не планировала детей и только за три недели до неожиданных родов приобрела дом.

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На протяжении всей беременности Хелен не замечала никаких изменений, которые могли бы заставить ее заподозрить, что она ждет ребенка. По ее словам, менструации были регулярными, тошноты, усталости или других типичных симптомов не возникало. Женщина набрала всего около 4,5 килограмма и объясняла это тем, что стала больше есть.

© Jam Press

Роды в ванне за 10 минут: женщина думала, что у нее аппендицит

Неожиданные роды произошли 22 ноября 2025 года. Около двух часов ночи Хелен проснулась от сильной боли, похожей на менструальные спазмы. Сначала женщина не придала этому значения, ведь в тот день ее партнер Джастин праздновал 32-й день рождения.

Несмотря на боль, Хелен терпела до самого вечера, а потом даже сходила с Джастином в пиццерию. Она и не подозревала, что на самом деле у нее уже начались схватки.

Около семи вечера боль стала невыносимой, и женщина заподозрила аппендицит. Она попросила парня набрать горячую ванну, надеясь, что теплая вода облегчит ее состояние. Однако уже через десять минут после того, как Хелен погрузилась в воду, она почувствовала, что начинает рожать.

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«Я подумала: „О Боже, что происходит? Я рожаю, и ребенок уже появляется на свет“», — рассказала Хелен Daily Mail.

По словам Хелен, ей хватило одной силы, чтобы родить дочь. Женщина взяла младенца на руки, самостоятельно размотала пуповину и помогала ребенку.

«Потом она заплакала, и я заплакала. Первое, что я сказала своей дочери, было: „Кто ты?“ — вспоминает Хелен. Девочку назвали Кларой.

© Jam Press

Как парень Хелен отреагировал на неожиданное рождение дочери

Как сообщает Daily Mail, все это время Джастин находился в соседней комнате и даже не догадывался, что становится отцом. Когда он услышал детский плач и увидел Хелен с младенцем на руках, то, по словам женщины, был ошеломлен.

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«Я не могу передать выражение лица Джастина. Казалось, его глаза сейчас вылезут из орбит, и он лишь повторял: „О Боже, что мне делать?“ — Рассказала Хелен.

© Jam Press

Джастин сразу вызвал скорую помощь. После госпитализации Хелен выписали уже на следующий день, в то время как Клара оставалась под наблюдением медиков еще пять дней. При рождении девочка весила около 2,27 килограмма, но была здорова.

Врачи предположили, что Хелен могла не замечать беременность из-за особенностей расположения матки и плаценты.

«Врачи не могли в это поверить, когда мы приехали в больницу. Они никогда раньше об этом не слышали», — сказала Хелен.

По словам Хелен, даже ее собственная мать, работающая медсестрой, за неделю до родов осмотрела дочь и заверила, что та не беременна.

Как изменилась жизнь женщины после неожиданных родов

Как пишет Daily Mail, несмотря на то, что раньше Хелен категорически не хотела детей, после рождения Клары она сразу почувствовала сильную связь дочери. В то же время, женщина признается: если бы могла выбирать, предпочитала бы узнать о беременности заранее.

«Я не только не хотела ребенка, я не хотела переживать саму беременность. В идеале я хотела бы знать об этом заранее, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы мне помочь», — рассказала Хелен.

После неожиданного пополнения семья и друзья сразу пришли на помощь молодым родителям. Они подарили паре детскую одежду, кроватку и коляску, а супруги переоборудовали игровую комнату в детскую.

«Когда люди узнали, что у нас неоткуда появился неожиданный ребенок, мы вернулись домой, и у нас уже было все необходимое. Нам очень повезло с нашей семьей и друзьями», — поделилась женщина.

© Jam Press

Поддержал Хелен и работодатель: он предоставил ей шесть недель оплачиваемого отпуска. Американка с юмором вспоминает, что сначала предупредила руководителя о возможном отсутствии на работе, потому что думала, что у нее аппендицит. А потом прислала ему фотографию новорожденной дочери.

Теперь, спустя год после неожиданных родов, Хелен признается, что материнство стало для нее невероятным опытом.

«Это было такое огромное изменение, но я бы не променяла его ни на что в мире», — сказала она.

По словам Хелен, Джастин также отлично справляется с ролью отца и очень любит Клару.

«Если он видит, что ей грустно, он скучает вместе с ней, и он в восторге, когда она счастлива. Он самый счастливый ребенок в мире, и все об этом говорят», — добавила американка.

Несмотря на радость материнства, Хелен не планирует рожать детей.

«Мне нравится быть мамой, но рожать еще одного ребенка я не хочу», — подытожила Хелен.

Напомним, ранее мы рассказывали о 41-летней британке Сэмми Эванс, которая обратилась к врачу с подозрением на грыжу, но узнала, что находится на позднем сроке беременности. В тот же день у женщины начались роды, и она родила здорового сына весом около 3,6 кг. До этого Сэмми даже не подозревала, что ждет ребенка.

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