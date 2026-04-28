Думала, что это отравление, но диагноз оказался серьезнее: врачи дали женщине страшный прогноз

36-летняя мама троих детей сначала думала, что ее тошнота возникла из-за испорченного молока в хлопьях, но впоследствии узнала о смертельно опасном диагнозе. Женщине сообщили, что из-за тяжелой болезни желудка ей может остаться менее года жизни.

Об этом сообщило издание Mirror.

Эмили Каллум из города Сент-Олбанс в графстве Хартфордшир, Великобритания, рассказала, что первые симптомы появились в ноябре 2024 года. После завтрака ее начало тошнить, а затем она несколько раз рвало. Поскольку температуры или других признаков инфекции не было, женщина решила, что причина — в испорченном молоке, которое она добавила к хлопьям.

В тот же день после ужина ее снова стошнило. Рвота не прекращалась несколько дней подряд. По словам Эмили, из-за сильного напряжения во время приступов ей даже показалось, что она могла сломать ребро.

Когда симптомы не проходили в течение 10 дней, женщина обратилась в отделение неотложной помощи. Там медики предположили, что у нее может быть болезнь Крона. Однако состояние не улучшалось: ей становилось все труднее есть, а тошнота не исчезала.

В феврале 2025 года Эмили обратилась на частную консультацию к специалисту. После обследований врачи установили другой диагноз — гастропарез. Это хроническое заболевание, при котором желудок частично или полностью теряет способность продвигать пищу в кишечник.

К концу лета 2025 года вес Эмили начал стремительно падать. При росте 175 сантиметров она похудела с 8 стоунов 5 фунтов (примерно 53 кг) до 4 стоунов 8 фунтов (около 29 кг). Из-за критического истощения Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) направила ее на паллиативную помощь.

В больнице Эмили сообщили, что если она не сможет набрать вес, то ей может остаться менее года жизни.

Прошлым летом женщине установили постоянную трубку в кишечник, что позволило набрать около 7 килограммов. Однако после этого вес снова перестал расти. Сейчас для получения полного парентерального питания — метода, при котором питательные вещества поступают непосредственно в кровь, — она должна весить не менее 6 стоунов 9 фунтов (примерно 41 кг), тогда как сейчас ее вес составляет 5 стоунов 4 фунта (около 34 кг).

Эмили собирает средства на частное лечение. Если проходить терапию по программе NHS, ей придется провести в больнице три месяца подряд, вдали от семьи. Женщина хочет лечиться дома, чтобы не терять время с близкими.

Несмотря на тяжелое состояние, Эмили продолжает работать, чтобы содержать семью. Она является владелицей эстетической клиники. Ее друг организовал сбор средств, чтобы помочь оплатить лечение.

Эмили воспитывает троих детей вместе с мужем, 41-летним учителем игры в гольф Кайлом Каллумом. По ее словам, болезнь сильно повлияла на их жизнь и отношения.

«Мысль о том, что мне придется оставить своих детей, ужасна, это немыслимо», — сказала женщина.

Она также призналась, что почти год проводит в больницах, и психологически ей очень тяжело постоянно находиться в палате.

«Я не хочу ложиться в больницу, зная, что у меня осталось немного времени, и не проводить его с семьей», — говорит Эмили.

